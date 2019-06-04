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恢復18%？ 韓國瑜：沒講過的話別塞我嘴巴

2019-06-04 16:12聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市韓國瑜澄清沒有說過要恢復18%，他下午受訪時說，這幾天有一些民意代表、一些人，包括總統的臉書，都說他講18%，但他從沒提過，「韓國瑜沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴。」

韓說，這幾天都有一些民意代表、一些人，包括總統的臉書，都說他講18%，其實他所表述的幾個重點，從來沒有提過恢復18%。他說，他講軍公教警，一個人的青春只有一次，在退休的時候，政府曾經承諾的，千萬不能失信。

他並指，考試院有完整的銓敘部，銓敘部訂定升遷調補，還有整個退撫基金，是一個很健康的單位，那為什麼還要再疊床架屋做個年金改革委員會？

他說，特別期盼公教人員退休金的管理機制要強化，「我並沒有講18%，怎麼現在為什麼我沒有講的話，一直這樣不停的栽贓我咧？我覺得非常的奇怪。」

他說，至於退休的公務人員、老師、警察、消防，政府要考量如何恢復，要繼續去研究，能夠達到雙方政府跟退休的軍公教警能夠接受，這可以考量重新研究，那現役的，政府可以跟現役來溝通談判，這個是非常健康的方法，「我從來沒談過18%」。

另傳中央有卡登革熱經費？韓說，市府現在向中央重新申請登革熱經費，因為現在已經在高雄市三民區已經有11個病例，因為登革熱的患者有潛伏期，所以很擔心登革熱，如果未來一旦爆發之後，對高雄市的形象、城市的形象影響太大，所以今天有責成一個特別小組，請市府秘書長擔負，每一天都開一次會，希望能夠建立一個防火巷。

他說，如果要壓制登革熱的話，希望能夠在30到31天之內把它壓制完成，因一隻蚊子壽命大概在28二天左右，所以現在每一天都要去，都要緊急來討論、研究、追蹤整個高雄市登革熱疫情，每一天都要開會。

高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤╱攝影
高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤╱攝影
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