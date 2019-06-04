藍委籲蔡英文注意新金融風暴 別只忙選舉內鬥

2019-06-04 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



美中貿易大戰持續延燒，從過去純粹的貿易戰，打到科技戰且有長期化的趨勢，鴻海董事長郭台銘昨舉行記者會警示蔡政府，未來可能發生新的金融風暴，盼政府能夠及早因應。國民黨立院黨團今舉行記者會，批評蔡英文總統似乎只忙初選、忙於內鬥，呼籲總統正視此一衝擊，把心思放在國家政事上，提出具體的因應措施和行動，以安民心。

國民黨團總召曾銘宗表示，金管會主委顧立雄對外宣稱，「我們會密切注意，但毋須恐慌，若要召開國安會議，但要拿什麼數據來開、討論什麼議題？」等言論，顯示顧立雄輕忽了美中貿易大戰所帶來的衝擊，已由貿易戰打成科技戰，我國資通訊產業供應鏈是否被迫選邊站？美國政府如強力介入我國如何因應？政府如何協助企業？有無因應方案？還是任由企業自生自滅？成為中美貿易戰的犠牲品？

曾銘宗強調，資通訊供應鏈企業是我國上市上櫃股市主力，未來營收如有重大變化，會不會引發股市的波動？外資投資股市餘額約2000億美元，如果大幅滙出政府如何因應？107年我國對中國大陸及香港之出口占總出口41.2％，出超高達831億美元，中美貿易戰對台灣總體經濟影響有無精確評估？又有何對策處理？

曾銘宗說，更重要的是，中美貿易戰目前已經打成科技戰，是否演變為滙率問題？今年5月以來人民幣已貶值2.47％、台幣貶值也已經貶值2.19％、韓圜貶值2.02％，未來發展值得密切注意，會不會衍生成金融風暴？外政府如何因應？曾銘宗呼籲顧立雄多聽聽各方的意見，做出精確的評估，切萬別輕忽問題的嚴重性。

國民黨立委立委費鴻泰表示，美中貿易大戰開打後，全球貿易有如洗三溫暖般，完全無法預判未來經濟影響將嚴重到什麼程度，蔡英文從3月16日以後，將所有精力投入在黨內初選和內鬥，無暇顧及貿易戰對我國產業影響會帶來多大的嚴重後果，僅在日前對台商資金回流5000億元的評估猛打強心針，但事實上，根據經濟部次長評估到今年年底之前，回流資金到位只有1137億元左右，雖然台商遞案件數高達50多件，仍有50多件尚未遞件，整體經濟動能依然是薄弱的。