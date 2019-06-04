監委彈劾花蓮3官員 縣府：將依公懲會決議執行

2019-06-04 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮前縣長傅崐萁任內3名官員，因涉入媒體採購案，今天遭監院彈劾。圖／報系資料照片 分享 facebook 花蓮前縣長傅崐萁任內爆發媒體採購案，監察院今天全票通過彈劾縣府3位官員，其中前副秘書長謝公秉已卸任，行研處長林金虎和黃姓科長都不願表示意見。縣府人事處表示，將待收到公懲會決議後，再依決議執行。

一般政府執行媒體採購案，多由媒體或公關公司投標，但傅崐萁任內於前年及去年釋出的25個「縣政宣導平面及影片素材資料庫蒐集建立」採購案，卻是與14家媒體的15名在地記者個人議價簽約蒐集輿情，記者只要繳交施政文章、影音，每人可拿到14萬到28萬元不等金額，去年底此案爆發引起議論，監委王幼玲、王美玉、趙永清提案彈劾涉案3官員，今天全數通過。

其中被指主導此案的縣府前副秘書長謝公秉為政務任用，在去年9月傅崐萁因案被解職後，就離開縣府，林金虎同樣是政務官，也一度隨傅去職，在縣長徐榛蔚當選上任後又回鍋，另黃姓科長為公務人員。

相關人員今天對此事不願回應。人事處表示，此案由監察委員主動調查並提出彈劾，後續將由監院送公務員懲戒委員會，由公懲會請3人前往說明，再視情節輕重作出懲處，縣府接到通知後，會依公懲處決定執行。

【中央社／台北4日電】

花蓮縣政府日前的媒體採購案引起軒然大波，監察院今天以11比0全票審查通過彈劾，並將前花蓮縣政府副秘書長謝公秉等人移送司法院公務人員懲戒委員會，最嚴重將給予免職處分。

前花蓮縣長傅崐萁任內共釋出25個「縣政宣導平面及影片素材資料庫蒐集建立」採購案，有別於一般政府執行媒體採購案由媒體或公關公司投標，這批縣府標案幾乎全由花蓮在地記者以個人身分得標，且只須回繳縣長施政文章、影音即可，日前引起軒然大波。

監察院上午以11比0全票審查通過監委王幼玲、王美玉、趙永清的提案，彈劾謝公秉、縣府行政暨研考處長林金虎及科長黃微鈞，並移送公務員懲戒委員會，最嚴重給予免職處分。

監察院下午召開記者會，監委王幼玲表示，此次彈劾共有2個重點，分別是「讓記者成為政府傳聲筒」及「採購業務缺失」。

「政府傳聲筒」部分，王幼玲說，第四權的媒體有監督政府責任，是天職、也是憲政體制內的重要一環，但花蓮縣政府卻以新台幣546萬元的公帑採購個別媒體記者，使記者成為廠商，變成政府機構的傳聲筒、代言人，已嚴重破壞媒體的自主性，更讓民眾失去對媒體的信賴，因此監委們認為情節重大，已構成彈劾要件。

「採購業務缺失」部分，王幼玲舉例，媒體記者應履約的文章，每篇標準約1500至2000字、影片要求長度10分鐘以上，但最後交件的文章字數只有1000字、影片僅約2分鐘，卻通過驗收並付款結案，顯然作業草率、有監督不周的情事。

監委王美玉表示，她本身來自媒體，看到這樣的情況令人痛心，而涉案的記者「有2個背叛」，分別是背叛自己的天職成為契約工，以及背叛公司。因此相當欣慰此次的彈劾案，獲得參與此案的監察委員全數通過。

監委趙永清也說，政治人物要求媒體蒐集輿情的思維令人匪夷所思；媒體身為監督者也應該自重。他指出，現在很多媒體的立場陷於業配、置入性行銷等不當作為，遭國人詬病已久，甚至還煽風點火、試圖政治造神，讓人感到不齒，台灣媒體應該要更加油。