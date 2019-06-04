魏鳳和嗆「武統」 柯文哲：國防還是再加強一點

2019-06-04 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



中共國務委員兼國防部長魏鳳和。 美聯社 分享 facebook 中共國務委員兼國防部長魏鳳和在香格里拉會議時表示，台灣問題事關中國主權和領土完整。世界上沒有任何一個國家會容忍國家分裂。還說，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。

魏鳳和的「武統說」引發熱議。對此，台北市長柯文哲直言，我看我們還是國防加強一點，「他越講我們台灣越害怕」，國防還是再加強一點。

對於今天剛好是64天安門事件30周年，柯文哲說，當年64天安門事件發生時，自己在台大醫院任職，一個月要值班17班，所以整天都在工作。

柯文哲直言，六四是中國近代史上的悲劇，是中國人殺中國人的悲劇。

對於行政院最快將在7月底公布危害國家資通安全產品的禁止採購企業清單，若將華為等產品列為禁用清單，是否會跟進？

柯文哲說，如果中央有發佈命令，就依照中央規定做事。資訊局則說，會根據中央發行的禁用清單來做普查，盡快更新。

被問中國或台灣市長 柯文哲：中華民國台北市長

【中央社／台北4日電】

對於中國國防部長魏鳳和「絕不放棄使用武力」等對台威脅言論，台北市長柯文哲今天說，台灣國防要再加強，「他（指魏鳳和）愈講我們愈害怕」，並指自己是中華民國台北市長。

台北市議會下午舉行市政總質詢及答覆，柯文哲率各局處首長列席備詢，民進黨市議員陳怡君質詢時指出，魏鳳和日前表明不惜武統台灣態度，詢問柯文哲看法。

柯文哲表示，「我看我們國防再加強一點，他愈講我們台灣愈害怕」，當被問及其認為是中國市長還是台灣市長時，他說，「中華民國台北市長」。

今天是六四事件30週年，陳怡君詢問柯文哲想法，他說，六四是中國近代史的悲劇，「中國殺中國人的悲劇」，並指自己在六四事件發生時，正在台大醫院值班，當時整天都在工作，值完班就睡覺，沒有去中正紀念堂參與聲援。

行政院4月發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品，政院官員表示，華為、中興通訊、聯想電腦、海康威視等中國品牌，不排除列入禁用清單。

陳怡君詢問是否會禁用華為設備，資訊局長呂新科說，會配合行政院進行資安聯合防禦措施，包括紅隊、藍隊演練。柯文哲則說，「一旦中央發布令令，按照中央規定做事」。