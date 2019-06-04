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我沒有拿果凍半分錢！沈富雄開十帖苦藥給韓國瑜

2019-06-04 14:36聯合報 記者林文義╱即時報導

前立委沈富雄。圖擷自沈富雄臉書
前立委沈富雄。圖擷自沈富雄臉書
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高雄市長韓國瑜6月1日在凱達格大道舉行造勢大會，相當成功，匯聚數十萬支持民眾冒雨力挺，再造韓流熱潮，接下來，韓國瑜將於6月8日及22日分別在花蓮、台中再度造勢，對此，前立委沈富雄恭喜韓市長，同時也開了十帖苦藥給他。

沈富雄以「天地不仁，以萬民為芻狗」為題，開了十帖苦藥給韓國瑜。

全文如下：  

凱道造勢的空前盛況很震憾，我恭喜韓市長，同時也開了十帖苦藥給他：

(一)庶民總統？只有1/3庶民願意跟你走，其他2/3心中另有所屬。

(二)團結台灣？愛你的愛得瘋狂，討厭你的十分討厭，你治下的台灣將更分裂，同溫層核心的凝聚力越強，周邊的離心力越大。

(三)凱道上的萬民(40萬民！)一年內會發現他們是芻狗，因為飽受低薪之苦的他們，收入並沒有改善。

(四)這一切都不是你的罪過，你只是這股歷史洪流中，應時而起的英雄，真正推究因果，只好說「天地不仁」。

(五)「五點聲明」的捉刀匠，你應該叫他快回選區忙他的選舉，他迄今的一言一行，百分百符合你口中所說的「假韓粉」，有他在身邊你做不了好總統。

(六)「中華民國」只活在台灣境內，除非共軍登陸，你沒有機會為他「粉身碎骨」。

(七)恢復18%將使你得不償失、悔之莫及。

(八)「牛鬼蛇神」原是指神、鬼兩尊，我卻看出是牛、鬼、蛇、神四種動物，在初選階段就向他們低頭的人，沒有資格奢言改革國民黨。

(九)「權貴」只能膜拜君王，只有庶民才有足夠的數目選出總統，但目前包圍在你左右的，已經是權貴多於庶民。

(十)反智、仇富的民粹容易獲得掌聲，但沒有菁英的社會就沒有進步的動力，不信，問問最近訪台的經濟學諾貝爾獎得主羅莫便知。

註：請抽空轉告韓粉，我沒有拿過果凍半分錢。

韓國瑜沈富雄諾貝爾獎
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