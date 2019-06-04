【重磅快評】比金融海嘯更嚴重的危機要來了嗎？

2019-06-04 14:12 聯合報 主筆室



鴻海董事長郭台銘表示，比金融海嘯更大的危機很快就會衝擊世界經濟，總統應該召開國安會議商討因應方案。對於郭董的示警，總統蔡英文以「我不用威脅恐懼動員」回應，前閣揆賴清德說「郭台銘應該優先救鴻海」，金管會主委顧立雄則揶揄郭的言論「應該放在政治版，而非財經版」。

從蔡、賴到顧主委說法，很顯然認為郭是以國民黨總統初選擬參選人的角色發言，而非全球最大電子代工龍頭鴻海董事長的身分，因此解讀郭的說法有政治目的。然而，郭是否言過其實有待檢驗，但全球經濟因為面臨太多不可預測性導致走勢趨緩，卻是不爭的事實，蔡政府在輕蔑郭董的談話之餘，流露出以不變應萬變的心態，其實才是政治考量，也是台灣面臨潛在經濟動盪的最大風險。

對企業經營者來說，最擔心的就是不可預測性，因為政府每隔幾年輪替一次，但企業投資花的可都是白花花的銀子，錢砸下去就是幾十年的事。這也是為什麼我政府官員一再保證我今、明兩年電力的備用容量率可以達到15%，備載容量率可以達到10%，美國商會卻始終對於未來台灣電力供應是否無虞「一直抱有深深顧慮」，畢竟外商來台投資不是像政治人物一樣炒短線。

然而，缺電等「五缺」問題涉及的是國內投資環境的改善，好歹是可操之在我，就看政府是否願意面對問題、解決問題，但當前台灣面臨的經濟下滑風險，如果真的走向美中火車對撞的局面，對於外貿為主的台灣產業鏈的衝擊卻不能不提前因應。

美國川普政府近日宣布將關稅戰的戰線延伸到中國大陸延伸到墨西哥、印度等國，對鴻海等電子代工廠將造成衝擊；此外，為了反制美方對華為的禁令，大陸商務部準備比照美方做法，近日將公布「不可靠實體名單」的具體措施，限制上榜的外國企業與陸企的商業往來，中方尚未公布這份黑名單的門檻、範圍等內容，但大陸台商恐將面臨程度不一的衝擊。