承諾參選總統護台灣？ 柯Ｐ：就算乞丐也要守護台灣

2019-06-04 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前出席凱道造勢大會時，強調為了中華民國，不惜粉身碎骨，不過卻遭行政院前院長賴清德酸「烈支持九二共識，沒有反對一國兩制，要如何捍衛中華民國」。「九二共識」的話題也再度受到外界關注，台北市議員江志銘今在市政總質詢時，要求台北市長柯文哲對「九二共識」表態。

對此，柯文哲表示，這和市政無關，本來可以不用回答，不過在台灣這個問題已經被標籤化。柯隨後還反問江志銘「九二共識的內容你知道嗎，我不知道」。

柯文哲表示，一國兩制如果是香港模式，那台上講，台下的人早就都跑光了。他是外科醫生，標籤撕下來，要告訴他底下的內容是什麼。換句話說，這不是我們要出牌，而是中國大陸方面要告訴我們內容是什麼，所以我們不用講，等中國大陸出牌，等中國大陸講啊，何必自己跑出來。

柯文哲隨後還說，感覺中國大陸對九二共識也沒有很清楚解釋是什麼。

江志銘則是追問，如果參選總統，是否承諾會守護台灣？柯文哲說，這不是一個問題，因為今天在台灣，就算是個乞丐也要守護台灣，守護台灣是每個台灣人的責任，販夫走卒都要守護台灣，不是只有總統。

此外，江志銘也問到，究竟是搭高鐵，還是騎自行車比較快到總統府？柯文哲則笑說，坐高鐵要先買到車票，騎自行車也要保證自行車是好的，不能落鏈，所以認真做事就好了。