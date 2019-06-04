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支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

綠修公投法 呂秀蓮：藍訂鳥籠公投綠訂鐵籠公投

2019-06-04 12:58聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨6月關鍵戰役公投修法，民進黨立院黨團提案蔣絜安版公投修法，遭質疑限縮人民行使創制複決權利。前副總統呂秀蓮今天批評，若6月17日立院臨時會，民進黨讓這樣的修法通過，等同是落實「國民黨訂鳥籠公投，民進黨卻修改成鐵籠公投」，她呼籲民進黨「請不要打著民主，背叛民主。」，不要徹底剝奪人民行使公投權利，若強行通過公投修法，民進黨一定會付出慘痛代價，歷史也會來檢驗。

呂秀蓮表示，過去國民黨執政設下鳥籠公投，去年11月24日突破性進行10案公民投票，她認為「這是台灣民主的2點0」，不過現在民進黨卻要強制全國18歲以上公民，若提案支持某公投須附具身分證影本，對公投「太嚴厲、雪上加霜」，等同是「頭痛卻要鋸掉全國公民的腿」，加上蔣絜安版本兩年才辦一次，等同是不許公投與大選綁一起，兩相夾殺，幾乎是要讓公民投票「難上加難」，等於不可能。

前國防部長蔡明憲也質疑，他去年參與東奧正名公投，儘管獲476萬多同意票，但最後沒通過，他提到，公投連署過程相當辛苦，現在民進黨提出修法，須附具身分證影本，會讓所有公投案要通過28萬多連署單，難上加難，不僅違反人民的人格權，也違反憲法的隱私權。

呂也質疑，她所提「台灣和平中立」公投提案， 最近被中選會要求補正，讓她實在看不懂，聽證會都已說明清楚，不知道中選會是否適任公投選務責任？呂表示，民進黨團先前修公投法將委員會廢掉，將責任都給中選會，她認為這是禍首，她主張應重新設置「公投委員會」，由專責機構負責公投審議及執行。她也會去拜會新任中選會主委李進勇，希望中選會受理公投案，應態度公正，若有違法、違規要秉公處理。

前副總統呂秀蓮(左二)呼籲民進黨「請不要打著民主，背叛民主。」不要徹底剝奪人民行...
前副總統呂秀蓮(左二)呼籲民進黨「請不要打著民主，背叛民主。」不要徹底剝奪人民行使公投權利，若強行通過公投修法，民進黨一定會付出慘痛代價，歷史也會來檢驗。記者／林麗玉攝影
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東奧正名公投民進黨中選會
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