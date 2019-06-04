賴清德贏蔡英文1%？趙少康：全代會可能啟動霸王條款

2019-06-04 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



民進黨總統初選政見會周六登場，蔡賴陣營代表昨天抽籤，確定行政院前院長賴清德先申論、後結論；蔡賴陣營並達成四不共識，包括，發表政見時不用手板或道具、不動員支持者到場；資深媒體人趙少康表示今天指出，萬一蔡賴民調結果，賴贏蔡但仍在誤差範圍內，他認為民進黨有可能在全代會祭出霸王條款，直接徵召蔡英文。

民進黨中央今天邀請總統初選候選人雙方代表參加政見發表會工作會議，由黨秘書長羅文嘉主持。會議告知雙方代表「2020民主進步黨總統初選電視政見發表會」時間為6月8日下午2點，舉辦地點在華視攝影棚，轉播單位為華視，三位提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌。政見會後，10日至14日進行民調。

趙少康表示，民調很清楚就是會有誤差，一旦賴清德贏蔡英文1%，民進黨要怎麼辦？即使賴贏5、6%，也可以說是在誤差範圍內，他不認為民進黨會就這樣提名賴清德，讓蔡英文提前跛腳，資源也沒有辦法用，他認為在這種情況下，民進黨有可能在全代會祭出霸王條款，直接徵召蔡英文。