親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投脫鉤大選？
賴清德獨家專訪
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
韓國瑜造勢不斷
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

美總統出訪必帶核密碼 為何還有一整個冰箱的鮮血？

鄺英傑：六四是一場悲劇性事件

2019-06-04 11:39聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

拓展台灣全球參與之公共論壇上午在松山文創園區舉行，探討美國在台協會與台灣民眾在首場「數位對話」的成果，這次對話主題為「美國和台灣應該如何共同合作，拓展台灣在全球社會的積極角色及參與？」

由於今天恰好是64天安門事件30周年，美國在台協會處長酈英傑致詞時表示，今天的公共論壇也適逢「一場悲劇性事件」的周年紀念，北京的專制領導人認定其體制無法兼容公民的回饋意見，對社群的集體智慧，非但未能將其視為資產，反而將之視為威脅。

美國在台協會與外交部等共同的公共論壇「“智”同道合 – 數位對話」成果討論會上午...
美國在台協會與外交部等共同的公共論壇「“智”同道合 – 數位對話」成果討論會上午在松山文創園區舉行，以「美國和台灣應該如何共同合作，拓展台灣在全球社會的積極角色及參與？」為主題，邀請台灣民主基金會資深學人高英茂（右起）、外交部北美司副司長陳慧蓁、外交部次長徐斯儉、美國在台協會處長酈英傑、數位政務委員唐鳳、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、AIT政治組長馬志安與疾管署副署長羅一鈞等一起合影。記者鄭超文／攝影
分享
美國在台協會與外交部等共同的公共論壇「“智”同道合 – 數位對話」成果討論會上午...
美國在台協會與外交部等共同的公共論壇「“智”同道合 – 數位對話」成果討論會上午在松山文創園區舉行，以「美國和台灣應該如何共同合作，拓展台灣在全球社會的積極角色及參與？」為主題，由數位政委唐鳳主持對談。記者鄭超文／攝影
分享
美國在台協會與外交部等共同的公共論壇「“智”同道合 – 數位對話」成果討論會上午...
美國在台協會與外交部等共同的公共論壇「“智”同道合 – 數位對話」成果討論會上午在松山文創園區舉行，以「美國和台灣應該如何共同合作，拓展台灣在全球社會的積極角色及參與？」為主題，邀請外交部次長徐斯儉（右起）、美國在台協會處長酈英傑、數位政務委員唐鳳及台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌等出席。記者鄭超文／攝影
分享
美國在台協會與外交部等共同的公共論壇「“智”同道合 – 數位對話」成果討論會上午...
美國在台協會與外交部等共同的公共論壇「“智”同道合 – 數位對話」成果討論會上午在松山文創園區舉行，以「美國和台灣應該如何共同合作，拓展台灣在全球社會的積極角色及參與？」為主題，在台協會處長酈英傑致詞時表示，六四是一場悲劇性事件。記者鄭超文／攝影
分享

美國在台協會北京酈英傑
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

最新民調！吳子嘉：依民調顯示黃國昌「掛啦」

2019-06-04 11:00

批陸掩蓋六四真相 蔡英文：我當總統 台灣絕不屈服

2019-06-04 08:52

從蔣經國夾克 到韓國瑜「罰站」…庶民政治最精玩咖是他！

2019-06-04 10:00

談六四30周年 韓國瑜：盼陸開展陸民期待的政治改革

2019-06-04 09:45

憶30年前管區發生學運 馬英九：六四還是待解的結

2019-06-04 08:52

明早10點在高市黨部 五人小組與韓國瑜見面

2019-06-04 11:46

影／苗縣議員鄭聚然勸館長「多讀書、不要吃激素」

2019-06-04 11:34

AIT：將密切觀察大選 對選舉結果和流程不帶立場

2019-06-04 11:27

臉書談六四 朱立倫：歷史無法永遠遮蔽 面對才是正途

2019-06-04 10:38

韓國瑜深夜發文 感慨政治人物不及格問政的最高境界

2019-06-04 02:17

新聞眼／「大鳥出籠」兩股底氣…韓市長驚天一怒

2019-06-04 00:59

總質詢火爆 韓怒轟綠議員「不及格」

2019-06-04 00:41

接見海外民運人士 蔡總統盼對岸走向民主

2019-06-04 00:19

王金平：六四不該被遺忘 當選將訪陸解決僵局

2019-06-03 22:53

林鼎超將出任韓國瑜的青年局長 連勝文：我的舞台太小

2019-06-03 22:04

馬英九：九二共識並非由大陸提出 強迫台灣接受

2019-06-03 18:11

立院臨時會 政院盼經濟五法完成三讀

2019-06-03 18:08

李進勇要擦亮中選會招牌 朱立倫冷回：先拒絕鳥籠公投

2019-06-03 16:25

苗縣議員鄭聚然嗆館長給臭錢 陳之漢：有沒有下限？

2019-06-03 15:34

影／對日關稅攔腰砍 南投縣炮中央「媚日」嗆圍立院

2019-06-03 14:43

鄭聚然嗆館長在苗栗傷口撒鹽 約直播「踢館」

2019-06-03 14:30

「六四是近代史悲劇」柯P：不要去理魏鳳和就好了

2019-06-03 14:13

王浩宇打韓跌13% 網友：有人黑韓爆紅 為何你急跌？

2019-06-03 13:19

李進勇就任中選會主委 台師大教授罵「一池汙水」

2019-06-03 13:13

帶職參選自付遺缺補選費 網路連署踴躍破千人

2019-06-03 13:12

台灣走上民主自由 蔡英文：希望中國可以往這條路走

2019-06-03 12:54

被管碧玲指「六親不認」 李進勇：我有血有淚

2019-06-03 12:45

中選會主委上任 李進勇：重拾國人對選務信心不困難

2019-06-03 12:15

【重磅快評】台大畢典唱國歌「假新聞」 蔡蘇不管嗎？

2019-06-03 11:54

賴清德：中國沒有給予六四在歷史上正確的定位

2019-06-03 11:38

拚經濟不是靠念力、口號 陳其邁：民進黨做得比說得多

2019-06-03 11:12

王金平逛林百貨 民眾合影挺他

2019-06-02 14:37

凱道起手式 韓國瑜將表述選總統和遭黑的心路歷程

2019-06-01 13:04

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:33

政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾

2019-05-31 09:53

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 09:00

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要

2019-05-30 12:00

若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款

2019-05-30 11:46
看更多

熱門文章

國軍中少將異動「詳細名單」看這裡 軍事發言人由他接

2019-06-03 18:32

跨過屍體登珠峰遭批冷血 登山家詹喬愉反擊：死了怎麼救？

2019-06-03 15:16

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

2019-06-03 13:39

張友驊：王女的小孩並不是韓國瑜的

2019-06-03 11:45

韓國瑜深夜發文 感慨政治人物不及格問政的最高境界

2019-06-04 02:17

邱毅：宋楚瑜比韓更強都被打敗 韓要好好分析宋案例

2019-06-03 19:24

影／列舉誓師五大扣分 館長預言：韓國瑜選總統必輸

2019-06-03 14:59

第17個修昔底德陷阱已出現 郭台銘籲蔡召開國是會議

2019-06-03 15:20

「六四是近代史悲劇」柯P：不要去理魏鳳和就好了

2019-06-03 14:13

到屏東找朋友 朱立倫低調拜訪議長周典論

2019-06-03 13:10

柯、韓轉戰總統都是落跑？館長：不能拿雜牌比LV

2019-06-03 12:34

韓國瑜挾凱道氣勢轉戰花蓮造勢 他提「3不」直指不聰明

2019-06-04 10:03

影／備受好評！國軍最新「軍用野戰口糧」首公開

2019-06-03 16:37

韓國瑜變成難搞垮的一咖 胡幼偉：藍襯衫在傳遞訊息

2019-06-03 15:10

韓國瑜掀愛國大賽！粉身碎骨不夠看 3巨頭再加碼

2019-06-04 08:00

【重磅快評】台大畢典唱國歌「假新聞」 蔡蘇不管嗎？

2019-06-03 11:54

初選對蔡英文有利 學者：若蔡出局不堪設想

2019-06-03 15:15

蔡英文「三不會」嗆韓國瑜三不要 孫大千：喊爽的

2019-06-04 08:07

賴清德GG了！羅智強：從這些事映證國家機器介入初選

2019-06-03 14:57

王浩宇打韓跌13% 網友：有人黑韓爆紅 為何你急跌？

2019-06-03 13:19

從蔣經國夾克 到韓國瑜「罰站」…庶民政治最精玩咖是他！

2019-06-04 10:00

新聞眼／「大鳥出籠」兩股底氣…韓市長驚天一怒

2019-06-04 00:59

李進勇提「公投大選脫鉤」 藍批未修法就準備作弊

2019-06-04 00:32

吳子嘉連番爆料韓國瑜婚外情生子 北檢明傳喚吳說明

2019-06-03 15:15

馬英九：九二共識並非由大陸提出 強迫台灣接受

2019-06-03 18:11

學者點評藍總統參選人 朱立倫最適合、韓國瑜口才太厲害

2019-06-03 12:21

幻象前特技飛官柳惠千 將接任總統府侍衛長

2019-06-03 14:10

林鼎超將出任韓國瑜的青年局長 連勝文：我的舞台太小

2019-06-03 22:04

韓國瑜萬人凱道造勢壓力大？北市警局擬不再估人數

2019-06-03 15:01

最新民調！吳子嘉：依民調顯示黃國昌「掛啦」

2019-06-04 11:00

韓國瑜8日在花蓮造勢 新北將開勝選專車

2019-06-03 16:47

韓國瑜凱道造勢驚人 周錫瑋：對藍軍是最好的機會

2019-06-03 15:59

鄭文燦民調唯一支持蔡英文？網友民代瘋傳

2019-06-03 14:08

韓家軍擠爆凱道造勢大會 韓國瑜憑什麼讓「紅衫軍」浪潮再現凱道？

2019-06-04 09:14

影／若選上不宣布台獨 賴清德：韓當選中華民國粉身碎骨

2019-06-03 20:11

郭台銘：第17個「修昔底德陷阱」已現

2019-06-04 00:10

賴清德：若當選總統 不會宣布台獨

2019-06-04 00:38

韓流凱道號稱40萬人 柯文哲：自己支持者都網路看直播

2019-06-03 14:49

韓國瑜帶多少人上凱道？蔡詩萍：笨蛋！關鍵不在那幾萬

2019-06-03 15:45

賴清德點評對手…郭台銘應該先救鴻海

2019-06-04 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top