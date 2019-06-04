影／苗縣議員鄭聚然勸館長「多讀書、不要吃激素」

2019-06-04 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議會今會期最後一天，近日國民黨議員鄭聚然在議會發言「誰給錢就是老大，誰給錢就是爸媽」狂言引發爭議，更演變成與館長陳之漢「叫爸爸」大戰，鄭聚然今在議會現身，接受媒體訪問，鄭聚然說，他想勸館長「多讀書，不要吃那些激素，整個身體看起來，會影響到很多年輕人觀感」。

媒體問鄭聚然為什麼想去上館長直播？鄭聚然說，其實館長應該好好勸勸他，要多讀書，不要吃那些激素，整個身體看起來，會影響到很多年輕人的觀感，「 既然你對苗栗有那麼多建議，我們就好好談談為什麼苗栗會有營養午餐的問題」。

鄭聚然說，他是一個小小的議員，只是為南庄國中的營養午餐發聲，鬧成全國事件，還扯到蔡英文總統。他說，他是苗栗縣的議員，本來就更應該幫縣府爭取更多經費，事實擺在眼前，很清楚，苗栗縣統籌分配款有問題，「嘉義縣、屏東縣、差我們這麼多，我們為什麼待遇差，這不是徐縣長不願意做營養午餐，而是統籌款都被控管」。

鄭聚然說，營養午餐弱勢，縣長都照顧到了，南庄最近景氣很差，很多學生是為營養午餐才來讀書的，校長真的很可憐。今天人家來捐錢，有他們的規矩，就像我們去大陸捐錢，有我們的規矩。

鄭聚然說，「我在此奉勸館長，拜託你，真的還是要多讀書，多謙虛一點，已經這麼有名望，身體這麼結實，不要再吃激素了，你會影響很多學生、年輕人」。

鄭聚然說，他不是要讓自己成為網紅、出鋒頭，已經60歲，參與政治也是剛好有的機緣，能回饋一下，苗栗縣讓他五子登科，他以回饋心情問政。

對於網路上說他沒捐錢，鄭聚然說，做善事還要讓人家知道嗎，查一下家扶中心，華山基金會等，查看看，「我也不要說我捐多少錢，做多少事情，這是我應該做的，多做好事少說是非，讓台灣更好」。

鄭聚然也發表聲明：

《只會「裝孫子」的館長，就別再「嘴」了！》 鄭聚然 苗栗縣議員

孟子曰：

「無惻隱之心，非人也。」

「辭讓之心，禮之端也。」

「是非之心，智之端也。」

翻譯成白話就是：

「沒有憐憫傷痛的心，不能算是人。」

「謙辭禮讓的心，是禮的發端。」

「辨別是非善惡的心，是智的發端。」

而館長無憐憫，無禮讓，無是非，完全是「三無」之人。只懂巧言令色，投機蒙混，下限無止境。本人要去上直播「踢館」，卻被嫌「算什麼咖」。可見館長想當人「爸爸」，卻連「孫子」都不如。

身為大咖網紅，自媒體人，天天罵東批西，糟蹋人，卻不敢接受別人的批評與監督（踢館）。前些時候，館長被別人質疑拿了某政黨「50萬」，就崩潰啼哭，假鬼假怪。

我們管教家中小孫，如果做錯事，大人或老師管教時，有錯就要認錯，沒錯被誤解也要好好解釋，都要勇敢承擔，不準用「哭」來耍賴。館長天不怕，地不怕，卻哭哭啼啼，簡直連「孫子」都不如。

還有，真心奉勸館長，不要再滿口髒话、三字經。為人父的你，真得希望自己的小孩也有樣學樣，以後成為小「館長」。