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AIT：將密切觀察大選 對選舉結果和流程不帶立場

2019-06-04 11:27聯合報 記者徐偉真╱即時報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑(William Brent Christensen)今天表示，AIT今年將密切觀察大選，日常工作也包括經常和不同政黨及不同政治觀點的人見面，AIT對選舉結果及流程不帶任何立場，不管台灣人選出的下屆領袖是誰，AIT都很期待和下屆領袖攜手合作。

AIT與數位政務委員唐鳳、外交部等單位今天共同舉辦一場公共論壇，討論如何拓展台灣的全球參與，檢視AIT與台灣民眾在首場數位對話討論的成果，今天的主題為「美國和台灣應該如何共同合作，拓展台灣在全球社會的積極角色及參與？」酈英傑、外交部政務次長徐斯儉、唐鳳都出席活動。

酈英傑致詞時表示，台灣已經發展成為蓬勃且充滿活力的民主社會，AIT一向對此深受鼓舞，今年秋天AIT將密切觀察台灣即將舉行的大選，AIT日常工作的一部分，就是要經常與不同政黨及擁有不同政治觀點的人們碰面，以便更加了解台灣的政治環境與程序。

酈英傑表示，AIT對台灣的選舉結果及完成大選的流程不帶任何立場，和過去一樣，不論台灣選民所選出的下屆領袖是誰，AIT都相當期待與其攜手合作，在美國關於自由開放的印太區域的願景中，很重要的一部分就是希望看到民主社會能夠具備舉行選舉不受外在干預的能力，AIT將持續與台灣的現任及未來的領袖合作，共同將此目標推廣到全印太區域。

酈英傑說，無論在印太地區或全世界，台灣真的都是推動民主原則及良治的重要夥伴，不過很遺憾地，一有機會北京就會試圖破壞這些努力並孤立台灣，阻撓台灣對全球挑戰做出貢獻或成為民主的模範。

酈英傑說，從本次數位對話的討論結果來看，美國和台灣似乎能透過並肩共同解決全球問題，特別是提供人道援助與救災，以及公開強調雙方共享的民主價值，還有美國促進並鼓勵台灣與其他理念相近夥伴展開更密切的合作等三大面向，共同拓展台灣的全球參與。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑(William Brent Christens...
美國在台協會（AIT）處長酈英傑(William Brent Christensen)。記者徐偉真/攝影
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AIT酈英傑
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