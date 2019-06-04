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憶30年前管區發生學運 馬英九：六四還是待解的結

2019-06-04 08:52聯合報 記者周志豪╱即時報導

前總統馬英九。 聯合報系資料照片／記者周志豪攝影
前總統馬英九。 聯合報系資料照片／記者周志豪攝影
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今天是六四天安門事件30周年，前總統馬英九上午在臉書提醒，「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。大陸若能採取這些行動，所產生正面作用，將可大幅拉近兩岸的心理距離，讓雙方互信有更深層的基礎。

「唯有撫平受難者與家屬的傷痛，才能真正療癒國家的傷痛」。馬英九認為，六四還是個待解的結，結解開了，才有助兩岸人民「心靈契合」。

馬英九也感嘆，天安門事件發生當年，台灣民眾曾經那麼關心大陸，雙方的心理距離一度貼近，如今卻日漸疏離。馬分析，這固然是因為兩岸制度巨大差異的關係，但也有很多人指出，30年前那場民運的處理方式，是兩岸民心漸行漸遠的轉捩點。

馬英九也提到，每個國家、每個政權都不免犯錯，就像「二二八事件」及「白色恐怖時期」，也曾為台灣帶來巨大傷痛，但在政府20多年來一連串的認錯、道歉、賠償、紀念、平反、建碑、訂國定紀念日等努力下，六、七十年前所劃下的傷口逐漸癒合。

馬英九細數，他任研考會主委時參加行政院「二二八小組」籌建紀念碑；法務部長任內制定《二二八事件賠償及處理條例》成立基金會，處理2千多件賠償申請案；台北市長任內擴大辦「二二八紀念館」活動；總統任內成立二二八國家紀念館，延長申請賠償時限。

馬英九回憶，天安門事件發生時沒有電視直播，他是研考會主委兼大陸工作會報執行秘書，「大陸，是我的『管區』」；6月3日夜裡他守在收音機前，6月4日凌晨廣播突傳槍聲，主持人大喊「天哪，他們開槍了！他們開槍了！」緊張的氣氛瞬間爆發。

馬英九說，聽到廣播中傳來槍聲，他心頭頓時揪了一下，連忙打電話給當時的新聞局長邵玉銘，約好當天上午到中山樓開國民黨二中全會時共商對策；全會上通過聲明聲援大陸民主運動，當時中央委員黎昌意首先提議，並主動捐出1萬美元給民運人士。

馬英九提到，晚上回家後他問妻子美青「我們也跟進好不好？」周二話不說就點頭，兩人也捐了1萬美元，當時相當台幣24萬，這筆捐款是他3個月的薪水，也是他生平第一次捐那麼多錢。

馬英九說，六四後各種傳聞不斷，一天早上他在忠孝東路巷子裡吃早餐，早餐店裡有桌年輕人正談論民運人士最新消息，哪些學生領袖逃過了追捕，哪些人被抓了。沒多久，他們一個同伴從外面進來，興奮大喊「王丹出來了！王丹出來了！」，店裡的人立即爆發歡呼，「我愣住了」。

馬英九提到，當時他離去要付帳時，老闆堅持不收錢說「馬先生，最近你們辛苦了，我不能收你的錢！」他又愣住了，台灣人什麼時候這麼關心大陸？這景象，讓他感動得眼眶泛紅，這也是他一生第一次被台灣人關心大陸民運感動至此。

馬英九六四天安門

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