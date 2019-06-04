批陸掩蓋六四真相 蔡英文：我當總統 台灣絕不屈服

2019-06-04 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文批陸掩蓋六四真相。本報資料照片 分享 facebook 適逢六四事件30周年，蔡英文總統今發臉書指出，中國國防部長向國際社會大肆宣稱鎮壓和屠殺無辜人民是正確決定等作為都顯示出，中國政府不僅沒有打算反省錯誤，還想繼續遮掩真相，她要向愛好自由的香港、中國朋友說一句加油，並表示台灣絕對會守住民主，「只要我當一天總統，台灣絕對不會在壓力下屈服。」

蔡英文表示，一個國家文明與否，端視於政府怎麼對待人民、怎麼對待過去的錯誤，全世界都在關注當年天安門前，上千名青年喪失寶貴生命的真相，以及現在中國對香港自由的侵蝕，可幾天前，前往香港參與六四紀念活動的當年學運領袖封從德先生，在機場遭到遣返；中國的國防部長，更向國際社會大肆宣稱鎮壓和屠殺無辜人民是正確決定，這都顯示出，中國政府不僅沒有打算反省當年的錯誤，還想繼續遮掩真相，「我相信全世界追求自由民主的人們，都不可能同意這樣的做法。」

蔡英文也提到，「一國兩制」下的香港自由不斷倒退，今年六四，她要特別對所有愛好自由的香港朋友、中國朋友說一句加油，也請他們放心，台灣絕對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透，「只要我當一天總統，台灣絕對不會在壓力下屈服。」

蔡英文臉書全文：

一個國家文明與否，端視於政府怎麼對待人民、怎麼對待過去的錯誤。

今年是「六四」三十週年，全世界的焦點，都在關注當年天安門前，上千名青年喪失寶貴生命的真相，以及現在中國對香港自由的侵蝕。

幾天前，前往香港參與六四紀念活動的當年學運領袖封從德先生，在機場遭到遣返。中國的國防部長，更向國際社會大肆宣稱鎮壓和屠殺無辜人民是正確決定。這都顯示出，中國政府不僅沒有打算反省當年的錯誤，還想繼續遮掩真相。我相信全世界追求自由民主的人們，都不可能同意這樣的做法。

還有許許多多自由倒退的例子，證明了「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷侵蝕「兩制」。這個現象，也凸顯了民主和威權兩種制度，並不可能共存在一個國家內部。

今年六四，我要特別對所有愛好自由的香港朋友、中國朋友說一句加油。也請你們放心，台灣絕對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透，只要我當一天總統，台灣絕對不會在壓力下屈服。