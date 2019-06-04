親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投大選脫鉤？
賴清德獨家專訪
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
韓國瑜造勢不斷
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

韓國瑜深夜發文 感慨政治人物不及格問政的最高境界

2019-06-04 02:17聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜3日在和民進黨籍市議員李喬如唇槍舌戰，深夜忍不住再在臉書發文批評某...
高雄市長韓國瑜3日在和民進黨籍市議員李喬如唇槍舌戰，深夜忍不住再在臉書發文批評某些議員不及格問政。圖／本報資料照片
分享
高雄市議會22天總質詢，民進黨議員一開始磨刀霍霍，直到昨天最後一天和韓國瑜唇槍舌戰，連副市長李四川都忍不住在議會動怒，和民進黨籍市議員互嗆，韓感嘆新的市府團隊被冤枉、被誤會、被批判，已經太過度了!深夜，韓國瑜還是忍不住在臉書上PO文，再度酸政治人物不及格問政，就是「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」。

韓國瑜覺得被冤枉了，昨天下午也向媒體感嘆說，「但是我們有認真的地方，拜託給我們一點肯定!」。

韓國瑜說，市府團隊做得很辛苦，但卻看到有議員以不同的標準來對待前後朝的市府團隊，他也說，如果過去20多年能夠做好 「寬以待人、嚴以律己」，今天就不會有座負債3000多億，弊案纏身、花100多億修路一年還可以出現5000天坑的沒落港都。

韓國瑜臉書一PO出，在不到半小時就有6000多人按讚，有800多則留言，網友說「 韓市長，加油，我全家願為您的後盾，套句專業用語，不只是驖定而且是熱處理過的硬到最高點。」、「韓市長真的支持你趕快去選總統，也希望還給高雄市政進步議會和諧的空間」、 還有網友說，「敬愛的 韓市長: 看到您在議會，狠狠地修理她！ 就是痛快！我們也都能將心比心，對市府團隊的委屈，我們感同身受！」

臉書全文如下：

「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」，這就是一個政治人物不及格問政的最高境界。

如果前任市長第一任期的前五個月政績比我亮眼，我一定見賢思齊；如果前任市長每一次行政院會從不缺席，我一定反躬自省；如果某些議員曾經用今天對付我們團隊的刁鑽跋扈姿態痛罵過前朝市長與團隊，關於3000億負債、慶富弊案、氣爆善款去向、5000天坑、登革熱災情、貪汙人員下落、經濟指標下滑等等重大市政問題，我一定肅然起敬。

然而你我都明白，如果過去20多年的問政生涯能夠「公正不阿、是非分明、寬以待人、嚴以律己」，今天就不會有一座負債3000多億、經濟凋敝、人口外移、弊案纏身、花100多億修路一年還可以出現5000天坑的沒落港都。

我們現任團隊日日夜夜一天當三天用的奮起直追，就是要為高雄盡快追回那失落的20年，我身為市長，不求任何議員寬以待我，但看著某些沒有盡到問政職責的某些議員，我為高雄市民感到痛心，也誠摯希望下次議會質詢能看到一個公正不阿、是非分明、嚴以律己的及格態度。

畢竟，我們都代表著台灣民主的品格與質量。

韓國瑜天坑高雄市

相關新聞

新聞眼／「大鳥出籠」兩股底氣…韓市長驚天一怒

2019-06-04 00:59

總質詢火爆 韓怒轟綠議員「不及格」

2019-06-04 00:41

接見海外民運人士 蔡總統盼對岸走向民主

2019-06-04 00:19

王金平：六四不該被遺忘 當選將訪陸解決僵局

2019-06-03 22:53

林鼎超將出任韓國瑜的青年局長 連勝文：我的舞台太小

2019-06-03 22:04

馬英九：九二共識並非由大陸提出 強迫台灣接受

2019-06-03 18:11

立院臨時會 政院盼經濟五法完成三讀

2019-06-03 18:08

李進勇要擦亮中選會招牌 朱立倫冷回：先拒絕鳥籠公投

2019-06-03 16:25

苗縣議員鄭聚然嗆館長給臭錢 陳之漢：有沒有下限？

2019-06-03 15:34

影／對日關稅攔腰砍 南投縣炮中央「媚日」嗆圍立院

2019-06-03 14:43

鄭聚然嗆館長在苗栗傷口撒鹽 約直播「踢館」

2019-06-03 14:30

「六四是近代史悲劇」柯P：不要去理魏鳳和就好了

2019-06-03 14:13

王浩宇打韓跌13% 網友：有人黑韓爆紅 為何你急跌？

2019-06-03 13:19

李進勇就任中選會主委 台師大教授罵「一池汙水」

2019-06-03 13:13

帶職參選自付遺缺補選費 網路連署踴躍破千人

2019-06-03 13:12

台灣走上民主自由 蔡英文：希望中國可以往這條路走

2019-06-03 12:54

被管碧玲指「六親不認」 李進勇：我有血有淚

2019-06-03 12:45

中選會主委上任 李進勇：重拾國人對選務信心不困難

2019-06-03 12:15

【重磅快評】台大畢典唱國歌「假新聞」 蔡蘇不管嗎？

2019-06-03 11:54

賴清德：中國沒有給予六四在歷史上正確的定位

2019-06-03 11:38

拚經濟不是靠念力、口號 陳其邁：民進黨做得比說得多

2019-06-03 11:12

友台參議員 邀蔡總統赴美國會演講

2019-06-03 00:08

藍營簡明廉表態 拚嘉縣山區立委

2019-06-02 23:57

宜蘭藍委初選 呂國華以1.1%險勝

2019-06-02 23:27

蔡總統帶賈德納逛大稻埕 重申「三不」

2019-06-02 23:07

台中立委初選 藍綠多區喬不攏

2019-06-02 23:05

台北法案提案參議員訪台 邀蔡英文到美國會演講

2019-06-02 21:33

兒子戀愛了？朱立倫感性發文：帶女友跟爸爸一起吃冰

2019-06-02 21:32

美簽新規定先交社群帳號？AIT：不影響免簽赴美

2019-06-02 21:12

王金平逛林百貨 民眾合影挺他

2019-06-02 14:37

凱道起手式 韓國瑜將表述選總統和遭黑的心路歷程

2019-06-01 13:04

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:33

政府KPI調查衛福部登榜首 勞動部、財政部吊車尾

2019-05-31 09:53

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 09:00

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要

2019-05-30 12:00

若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款

2019-05-30 11:46

韓國瑜年改主張 恢復對已退休的承諾、提升管理效能

2019-05-29 12:59

總統大選非韓不能勝？吳敦義：每一位都是國民黨的寶

2019-05-29 12:03
看更多

熱門文章

怪怪的？凱道成功造勢後 韓國瑜網路投票竟輸郭台銘？

2019-06-03 10:51

這3字是蘇貞昌永遠的痛！蔡賴拚民調 換誰重演歷史？

2019-06-03 08:00

忌憚韓粉「三水合一」 綠營又酸又逼韓國瑜…卻滅不了紅衫再起

2019-06-03 09:00

孫大千挺韓挨批 謝國樑發文與7位民代力挺

2019-06-03 10:25

跨過屍體登珠峰遭批冷血 登山家詹喬愉反擊：死了怎麼救？

2019-06-03 15:16

國軍中少將異動「詳細名單」看這裡 軍事發言人由他接

2019-06-03 18:32

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

2019-06-03 13:39

挺韓大會爆棚 孫大千：庶民力量與中華民國的勝利

2019-06-03 08:27

張友驊：王女的小孩並不是韓國瑜的

2019-06-03 11:45

第17個修昔底德陷阱已出現 郭台銘籲蔡召開國是會議

2019-06-03 15:20

影／列舉誓師五大扣分 館長預言：韓國瑜選總統必輸

2019-06-03 14:59

邱毅：宋楚瑜比韓更強都被打敗 韓要好好分析宋案例

2019-06-03 19:24

「六四是近代史悲劇」柯P：不要去理魏鳳和就好了

2019-06-03 14:13

2020韓蔡柯三咖督仍韓國瑜領先 但非獨強

2019-06-03 11:27

邰智源拍攝「一日檢察官」 北檢美女主任當「學姊」

2019-06-03 11:10

柯、韓轉戰總統都是落跑？館長：不能拿雜牌比LV

2019-06-03 12:34

到屏東找朋友 朱立倫低調拜訪議長周典論

2019-06-03 13:10

影／備受好評！國軍最新「軍用野戰口糧」首公開

2019-06-03 16:37

韓國瑜變成難搞垮的一咖 胡幼偉：藍襯衫在傳遞訊息

2019-06-03 15:10

初選對蔡英文有利 學者：若蔡出局不堪設想

2019-06-03 15:15

【重磅快評】台大畢典唱國歌「假新聞」 蔡蘇不管嗎？

2019-06-03 11:54

賴清德GG了！羅智強：從這些事映證國家機器介入初選

2019-06-03 14:57

向韓國瑜喊話 陳其邁：政治承諾到底重不重要？

2019-06-03 10:50

王浩宇打韓跌13% 網友：有人黑韓爆紅 為何你急跌？

2019-06-03 13:19

吳子嘉收口 葉毓蘭驚：吳子嘉是最鐵韓粉？

2019-06-03 11:44

學者點評藍總統參選人 朱立倫最適合、韓國瑜口才太厲害

2019-06-03 12:21

吳子嘉連番爆料韓國瑜婚外情生子 北檢明傳喚吳說明

2019-06-03 15:15

馬英九：九二共識並非由大陸提出 強迫台灣接受

2019-06-03 18:11

吳子嘉沒有要講內幕！謝寒冰：吳董你是反串？反反串？

2019-06-03 11:27

韓國瑜萬人凱道造勢壓力大？北市警局擬不再估人數

2019-06-03 15:01

幻象前特技飛官柳惠千 將接任總統府侍衛長

2019-06-03 14:10

林鼎超將出任韓國瑜的青年局長 連勝文：我的舞台太小

2019-06-03 22:04

挺韓「背影哥」爆紅 王鴻薇呼籲：我們在找你

2019-06-03 11:02

鄭文燦民調唯一支持蔡英文？網友民代瘋傳

2019-06-03 14:08

賴批蔡人身攻擊 周偉航：是你先懷疑人家作弊啊

2019-06-03 09:45

獨／公布初選名單在即 國民黨五人小組明拜會朱立倫

2019-06-03 09:16

韓國瑜凱道造勢驚人 周錫瑋：對藍軍是最好的機會

2019-06-03 15:59

估5萬人！不畏東大門惡火 韓國瑜8日前進花蓮造勢

2019-06-03 10:49

韓國瑜8日在花蓮造勢 新北將開勝選專車

2019-06-03 16:47

花蓮東大門夜市失火 韓國瑜：擔心攤販如何謀生

2019-06-03 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top