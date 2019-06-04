韓國瑜深夜發文 感慨政治人物不及格問政的最高境界
高雄市議會22天總質詢，民進黨議員一開始磨刀霍霍，直到昨天最後一天和韓國瑜唇槍舌戰，連副市長李四川都忍不住在議會動怒，和民進黨籍市議員互嗆，韓感嘆新的市府團隊被冤枉、被誤會、被批判，已經太過度了!深夜，韓國瑜還是忍不住在臉書上PO文，再度酸政治人物不及格問政，就是「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」。
韓國瑜覺得被冤枉了，昨天下午也向媒體感嘆說，「但是我們有認真的地方，拜託給我們一點肯定!」。
韓國瑜說，市府團隊做得很辛苦，但卻看到有議員以不同的標準來對待前後朝的市府團隊，他也說，如果過去20多年能夠做好 「寬以待人、嚴以律己」，今天就不會有座負債3000多億，弊案纏身、花100多億修路一年還可以出現5000天坑的沒落港都。
韓國瑜臉書一PO出，在不到半小時就有6000多人按讚，有800多則留言，網友說「 韓市長，加油，我全家願為您的後盾，套句專業用語，不只是驖定而且是熱處理過的硬到最高點。」、「韓市長真的支持你趕快去選總統，也希望還給高雄市政進步議會和諧的空間」、 還有網友說，「敬愛的 韓市長: 看到您在議會，狠狠地修理她！ 就是痛快！我們也都能將心比心，對市府團隊的委屈，我們感同身受！」
臉書全文如下：
「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」，這就是一個政治人物不及格問政的最高境界。
如果前任市長第一任期的前五個月政績比我亮眼，我一定見賢思齊；如果前任市長每一次行政院會從不缺席，我一定反躬自省；如果某些議員曾經用今天對付我們團隊的刁鑽跋扈姿態痛罵過前朝市長與團隊，關於3000億負債、慶富弊案、氣爆善款去向、5000天坑、登革熱災情、貪汙人員下落、經濟指標下滑等等重大市政問題，我一定肅然起敬。
然而你我都明白，如果過去20多年的問政生涯能夠「公正不阿、是非分明、寬以待人、嚴以律己」，今天就不會有一座負債3000多億、經濟凋敝、人口外移、弊案纏身、花100多億修路一年還可以出現5000天坑的沒落港都。
我們現任團隊日日夜夜一天當三天用的奮起直追，就是要為高雄盡快追回那失落的20年，我身為市長，不求任何議員寬以待我，但看著某些沒有盡到問政職責的某些議員，我為高雄市民感到痛心，也誠摯希望下次議會質詢能看到一個公正不阿、是非分明、嚴以律己的及格態度。
畢竟，我們都代表著台灣民主的品格與質量。
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