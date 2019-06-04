韓國瑜深夜發文 感慨政治人物不及格問政的最高境界

2019-06-04 02:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜3日在和民進黨籍市議員李喬如唇槍舌戰，深夜忍不住再在臉書發文批評某些議員不及格問政。圖／本報資料照片 分享 facebook 高雄市議會22天總質詢，民進黨議員一開始磨刀霍霍，直到昨天最後一天和韓國瑜唇槍舌戰，連副市長李四川都忍不住在議會動怒，和民進黨籍市議員互嗆，韓感嘆新的市府團隊被冤枉、被誤會、被批判，已經太過度了!深夜，韓國瑜還是忍不住在臉書上PO文，再度酸政治人物不及格問政，就是「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」。

韓國瑜覺得被冤枉了，昨天下午也向媒體感嘆說，「但是我們有認真的地方，拜託給我們一點肯定!」。

韓國瑜說，市府團隊做得很辛苦，但卻看到有議員以不同的標準來對待前後朝的市府團隊，他也說，如果過去20多年能夠做好 「寬以待人、嚴以律己」，今天就不會有座負債3000多億，弊案纏身、花100多億修路一年還可以出現5000天坑的沒落港都。

韓國瑜臉書一PO出，在不到半小時就有6000多人按讚，有800多則留言，網友說「 韓市長，加油，我全家願為您的後盾，套句專業用語，不只是驖定而且是熱處理過的硬到最高點。」、「韓市長真的支持你趕快去選總統，也希望還給高雄市政進步議會和諧的空間」、 還有網友說，「敬愛的 韓市長: 看到您在議會，狠狠地修理她！ 就是痛快！我們也都能將心比心，對市府團隊的委屈，我們感同身受！」

臉書全文如下：