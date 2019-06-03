解決藍綠惡鬥 賴清德：「做頭損角」願與在野黨好好談

2019-06-03 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



藍綠兩黨獨大，卻時常互槓，蔡英文總統與前總統陳水扁、馬英九都試圖與在野黨領袖坐下來談，至今沒有成功過。行政院前院長賴清德接受本報專訪時提出解方，他認為「做頭損角（台語，意指要能忍才能領導別人） 」，在野黨沒有義務幫忙解決事情，因此執政的一定要承擔，朝野想約見面，不一定得在總統府，都可以討論。

談到藍綠惡鬥，賴清德有備而來，他認為台灣要建立國家利益為優先的政黨文化，大家要根據國際標準來談事情，不然就像美牛、美豬的進口爭議，陳水扁、馬英九執政都遇到對方政黨反對，「現在小英總統執政，我看國民黨也不見得會支持。」而這影響了台灣跟美國進一步貿易的合作，但經濟的發展又是國人所最看重的事。

時值中美貿易衝突，賴清德認為，政府歡迎台商回來，可是關稅壁壘就會導致事倍功半，因此關鍵是政黨之間要先找一個可以接受的國際標準，不要另訂關稅門檻，而日本食品也是如此，因為台灣若要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），勢必得面對問題並與全民對話，「日本的食品已經行銷全世界，只有少數，包括中國跟台灣，還有韓國有一些限制。」

賴清德也承認要朝野和諧坐下來非常不容易，但「做頭損角」，在野黨沒有義務幫忙解決事情，因此執政的一定要承擔，未來想約成功不一定得在總統府見面，都可以討論，在野黨希望怎麼樣見面，他都尊重也開放討論，也確信即便是在野黨，其實大家都有為國家、為社會的心。