總質詢火爆 韓怒轟綠議員「不及格」

面對民進黨高市議員李喬如（右）的質詢砲火，市長韓國瑜（左）也猛烈回擊。 記者蔡孟妤／翻攝 分享 facebook

高雄市議會昨總質詢最後一天，爆發火爆場面，市長韓國瑜和民進黨議員李喬如互嗆，李指韓「比蔡英文還愛權力」，韓怒批民進黨執政二、三十年，搞得市府財政這麼困難；反問李「過去幾十年怎不質詢民進黨，妳雙重標準」，「這種議員我覺得不及格」。

戰火並延燒到議場外，民進黨議會黨團質詢結束後舉行記者會，指韓說為了中華民國不惜粉身碎骨，而如果韓當總統，台灣人不只會粉身碎骨，也會四分五裂。韓在造勢場上說鬼混的政黨下台，最鬼混的就是韓，韓表現不佳他們只給廿分，要韓辭市長離開高雄。

國民黨團獻花送上蛋糕為韓提前慶生，蛋糕內還暗藏機關，拉出的紙條上寫著「祝福韓國瑜二○二○前進總統府」，按鈕按下去，還噴出一堆假鈔，逗得韓笑開懷，心情如洗三溫暖。

李喬如昨質詢時，先要求局處首長閉上眼睛，摸著良心表態「反對韓國瑜選總統的請舉手」，見沒有人舉手，她痛批局處首長沒有擔當，要局處首長們離開議事廳，只要韓與三位副市長和祕書長留下備詢。

此時韓國瑜神情相當不悅，李喬如質詢韓為什麼不參加行政院會，為高雄爭取經費，「你為何不能放下身段？你以為你是未來總統？」

韓國瑜指李的資料錯誤，他在賴清德當行政院長時就參加過院會，下周還會去，為高雄市爭取補助不遺餘力；並反問李，「市府財政這麼困難，誰造成的？是民進黨執政二、三十年欠的！」

在李連珠砲回嗆時，韓國瑜以更高分貝壓過李，「妳過去幾十年議員怎不質詢民進黨？高銀弊案為何不質詢？因為妳是民進黨，妳雙重標準！」韓國瑜說，「市府團隊修了一百三十三條路，妳不講一句讚美的話；民進黨所有的錯誤，妳一概不承認」。

韓國瑜越說越火，指李喬如沒有是非，「這就是典型民進黨質詢」，「我認為你這個議員不及格！」還要李「妳盡量講，講完去剪接，把我變成一個大壞蛋！」

韓國瑜事後被問到為何動怒說，「問政要有良心」，他說，高市預算每一百元可用在建設只有十六元，全台財政最差的就是高雄，但我們還是願意不停在做，新的市府團隊被冤枉、被誤會、被批判，已經太過度了。