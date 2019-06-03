王金平：六四不該被遺忘 當選將訪陸解決僵局

2019-06-03 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



六四30週年，國民黨立委王金平在臉書表示，這個日子不該被遺忘。未來他當選總統，會在就職前到中國大陸訪問，大家平心靜氣坐下來，共同尋求解決兩岸僵局的機會，守護台灣的自由民主價值。

王金平表示，他感謝各地選舉幹部與鄉親對他的支持，我們是小而美，遍地開花、積少成多地做，全省走透透去獲得民眾認同。但他也呼籲大家不要對選舉過度激情，「芒果感」不要這麼重，心平氣和才能和氣生財，拚經濟前還有很多課題必須務實解決。

他說，口號留給別人，他會一直只做為人民好的事，終生奉行不渝。今天是新竹金平之友會的成立，他也向關聖帝君祈求選舉能平安順利。想起昨天在台南大學的畢業典禮，看著莘莘學子即將步入社會，而目前社會卻因為選舉使國政市政都受到影響，不禁替我們的子孫憂心，替國運掛心。

王金平表示，政治是生活的一部分，沒有人能置身事外。讓學生出社會有足夠的資源可以打拚，好的環境有所發展，讓公務員退休後生活有保障，讓軍人能夠無後顧之憂保衛家園。

他表示，六四30週年，這個日子不該被遺忘。未來他如果當選總統，會在就職前到中國大陸訪問，大家平心靜氣坐下來，共同尋求解決兩岸僵局的機會，守護台灣的自由民主價值。