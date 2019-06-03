批蔡總統盲目樂觀 郭台銘：將帶台灣走上經濟懸崖

2019-06-03 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



美中貿易戰線拉長。鴻海董事長郭台銘今天舉行記者會，直言金融海嘯以來，最嚴重情勢已經出現，美中已從貿易戰擴大到全面對抗。郭台銘晚間透過臉書指出，如果他是總統，不僅會召開國安會議，整合外交及經濟部門討論對策，還會盡快與重要產業代表開會，擬向國人報告書，把短、中、長期的影響及因應策略公布。

郭台銘指出，世界史上第17個「修昔底德陷阱」已經發生，這不僅是兩個國家的爭端。今年第一季美國總進口和去年幾乎一樣，但進口來源國變化很大。中國大陸下降 14%，第二大進口國墨西哥上升 5.4%，第六大南韓上升 18.4%，第七大越南上升 40%，第八大印度上升 15.2%。

郭台銘說，這些國家擴大了對美順差，美國總統川普在前幾天就對墨西哥和印度「動手」開徵關稅或取消優惠；未來台灣會不會受到波及？我們的政府對產業及民眾有預警嗎？有提出任何對產業的建議嗎？所以他很早就提出東進的想法，要能整合台商到美國重建供應錬，這不是中小企業能做的事，必須由國家整合、帶頭積極來做。

郭台銘提到蔡英文政府執政三年來，在國際經貿上的執行力與執政成績。他指出，台灣對新、印、馬、泰、菲、越的投資額，年平均僅22.1億美元，比馬政府第二任時的 30.8 億美元還低，「搞得我都要以為馬前總統才是新南向的推動者。」

「蔡總統還說她那濫竽充數的前瞻計畫可以擴大內需，振興景氣，」郭台銘說，但據國發會估算，前瞻計畫只能將每年經濟成長率提高 0.1%，「有跟沒有一樣，浪費錢綁樁的意圖應該很明顯吧！」

至於如何減少貿易戰對台灣的衝擊，郭台銘說，最好的方法便是透過他的「東進、西和、北接、南拓」戰略進行全球布局、2020年要選擇一個懂經濟、懂產業的領導人，可以帶領台灣做全球布局，台灣才能擺脫平庸的經濟成長，重新讓台灣在世界發光。

「修昔底德陷阱」是美國哈佛教授格雷厄姆•艾利森（Graham Allison）創的，一個崛起中的大國勢必挑戰當前的霸權，而當前的霸權也會對挑戰做出回應，雙方終將一戰，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上一共出現過16次，其中有12次導致戰爭。