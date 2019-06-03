林鼎超將出任韓國瑜的青年局長 連勝文：我的舞台太小

2019-06-03 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨中央委員連勝文今在臉書上分享他與將出任高雄市青年局長的、他以前的特助林鼎超過去共事的感想，他說，當林鼎超告訴他想加入韓市長團隊，為高雄市民服務時，說真的，他除了有點驚訝，只能苦笑！

連勝文說，「笑」是因為很高興他培養的年輕人，有機會能夠為國家及人民服務！他過去幾年培養的年輕人中，一個選上台北市議員，一個選上台中市議員，表現都非常傑出，現在又有一位要去高雄市做青年局長，他以他們為榮！

他說，而「苦」則是因為看著手機上，回不完的訊息及各種會議行程，辦公室卻大唱空城計！難怪朋友開他玩笑，說這是風水問題，他的辦公室專門旺員工、苦老闆！

連勝文說，他自認對待年輕同仁們不錯，但要在他這工作，也的確不是太容易的事！從幾十個人的小型社區公益活動，到幾百家企業參與的兩岸或跨國經貿論壇，都要能策畫並執行；不管是美商、日商還是港商，都必須能用流利的外語溝通，必要時還得撂幾句Singlish，拉近與星馬地區朋友的關係！

他說，這些年輕同仁，不管是對AI、生物醫療，還是農漁養殖業，都必須深入了解分析；不論是虛擬貨幣，還是實體金融，都必須能做好盡職調查（DD）；一天之內可能要接觸製造業、餐飲業甚至文創娛樂業；而創投基金、避險基金或天使基金也都必須了解並參與營運。面對市場攤販或是創投大老，態度都必須謙虛，用同樣標準彎腰鞠躬！

連勝文說，這些年輕同仁，常常早上在算投報率，下午就要改成算投票率；前一個小時可能還穿著西裝在與新創談投資，下一個小時就換成戰袍，馬上要上吉普車掃街拜票！就這樣苦心培養多年，有豐富經驗及戰鬥力的同仁要離開，除了祝福，他也只能怪自己的舞台太小，沒有辦法幫這些年輕人實現為國家及人民服務的理想！