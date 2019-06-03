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馬英九：九二共識並非由大陸提出 強迫台灣接受

2019-06-03 18:11聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

前總統馬英九今天到東吳大學講授「『外交休克』與『外交休兵』─從『漢賊不兩立』到『...
前總統馬英九今天到東吳大學講授「『外交休克』與『外交休兵』─從『漢賊不兩立』到『兩岸不對立』」，吸引校內師生們踴躍出席聆聽。馬英九以《孟子》「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」為例，兩岸關係要建立在相互尊重且和平的狀態，才能達到互利發展的成果；馬並補充兩岸關係不是國際關係，也不是國內關係，是一種特殊關係，而兩岸的未來應由兩岸人民以和平的方式，民主的程序來決定。圖／東吳大學提供
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前總統馬英九今天到東吳大學講授「『外交休克』與『外交休兵』─從『漢賊不兩立』到『兩岸不對立』」。馬英九以《孟子》「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」為例，兩岸關係要建立在相互尊重且和平的狀態，才能達到互利發展的成果；馬並補充兩岸關係不是國際關係，也不是國內關係，是一種特殊關係，而兩岸的未來應由兩岸人民以和平的方式，民主的程序來決定。

馬英九還說，「九二共識」是由海基會率先以口頭聲明方式表達「各自表述」，而中國大陸則充分尊重並接受這項聲明，進而逐漸形成的默契，並非由陸方提出，強迫台灣接受。

此外，馬英九提及西德的「霍爾斯坦主義」與台灣的「漢賊不兩立」類似，雙方皆互不承認對方的主權與治權，但東西德在1972年簽訂「兩德基礎關係條約」，變相承認對方主權與治權，且不排除統一的可能性，為日後和平統一提供依據。

接著，馬英九論述兩岸關係的幾個時期，包括1950年至1972年「軍事衝突期」、1972年至1979年「漢賊不兩立期」、1979年至1987年「和平對峙期」、1987年至1992年「民間交流期」，及1992年迄今的「和平發展期」。

馬英九提到，兩岸關係一直在變化，從一開始互不承認主權與治權，到主權互不承認、治權互不否認，再到開放探親後的民間積極交流。他進一步解釋，「九二共識」是由海基會率先以口頭聲明方式表達「各自表述」，而中國大陸則充分尊重並接受這項聲明，進而逐漸形成的默契，並非由陸方提出，強迫台灣接受。

馬英九也舉出他在總統任內，包含兩岸飛機直航、ECFA簽訂及馬習會等例子，闡述台灣與中國大陸和平發展、互利互惠的重要性。

馬英九海基會九二共識

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