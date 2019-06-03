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韓國瑜凱道造勢驚人 周錫瑋：對藍軍是最好的機會

2019-06-03 15:59聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

前台北縣長周錫瑋（左）被問到6月1日有數十萬民眾出席高雄市長韓國瑜在凱達格蘭大道...
前台北縣長周錫瑋（左）被問到6月1日有數十萬民眾出席高雄市長韓國瑜在凱達格蘭大道的造勢活動，震懾藍綠，他表示，是因為民眾怨氣很大，所以才會利用大型活動來出怨氣。記者胡瑞玲／攝影
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前台北縣長周錫瑋今早前往新莊地藏庵，參與「新莊大拜拜」祭典並參拜大聖爺藉此慶賀聖誕，被問到6月1日有數十萬民眾出席高雄市長韓國瑜在凱達格蘭大道的造勢活動，震懾藍綠，周錫瑋表示，由於民眾怨氣很大，所以才會利用大型活動來出怨氣，因此，「現在對藍軍來講是最好的機會」。

韓國瑜6月1日凱道造勢活動紅數十萬衫群眾塑造出來的氣勢十分驚人，震懾藍綠，對此，周錫瑋表示，因為民眾的怨氣很大，沒有出口，所以大家才會利用活動來表現出怨氣，第二，就是基層，就算喊出許多政策，在現在經濟這麼不好的的情況下，「很多人其實不想去聽比較大、比較遠的政策，他們希望聽到是所謂庶民的生活、庶民的困苦和庶民的經濟」，民眾比較想要聽這個，比較能解決他們眼前的問題。

周錫瑋認為，現在對藍軍來講是最好的機會，因為民進黨做得實在是天怒人怨，他在全台灣各個地方都去走，聽到最基層的聲音，聽到做大事業或是小買賣的，大家的心聲都是因為民進黨做得太差。

而且民進黨破壞了法治，像是前總統陳水扁保外就醫卻能到處趴趴走，法務部都不敢說什麼、監察委員對法官和檢察官提出干預的言論跟主張，然後中選會是對民主造成最大的傷害，東廠去年已經造成很大的傷害了，今年中選會又造成更大的傷害。

周錫瑋指出，現在台灣經濟非常糟，中美貿易戰又開始，民進黨在現階段根本不會想到老百姓到底要怎麼活下去，所以這種怨氣會出現在各種大活動，就像在6月1日的造勢活動上表現出來。

周錫瑋民進黨韓國瑜

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