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郭台銘呼籲蔡總統即刻召開國是會議因應美中衝突

2019-06-03 15:58聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

中國大陸日前宣布對美國加徵關稅反制，美國國務院也發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，美中對峙情況加劇，鴻海董事長郭台銘下午舉行臨時記者會，呼籲蔡英文總統即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。

郭台銘說，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中已從貿易戰擴大到全面對抗。如果走向實質衝突，世界上第17個「修昔底德陷阱」已出現。

郭台銘呼籲，蔡總統不要倒向美國，如果我們過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。

鴻海董事長郭台銘下午舉行臨時記者會表示，呼籲蔡英文總統，即刻以國安等級召開安全及...
鴻海董事長郭台銘下午舉行臨時記者會表示，呼籲蔡英文總統，即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。記者鄭超文／攝影
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鴻海董事長郭台銘下午舉行臨時記者會表示，呼籲蔡英文總統，即刻以國安等級召開安全及...
鴻海董事長郭台銘下午舉行臨時記者會表示，呼籲蔡英文總統，即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。記者鄭超文／攝影
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鴻海董事長郭台銘下午舉行臨時記者會表示，呼籲蔡英文總統，即刻以國安等級召開安全及...
鴻海董事長郭台銘下午舉行臨時記者會表示，呼籲蔡英文總統，即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。記者鄭超文／攝影
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鴻海董事長郭台銘下午舉行臨時記者會表示，呼籲蔡英文總統，即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。記者鄭超文／攝影
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郭台銘金融海嘯

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