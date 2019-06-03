影／對日關稅攔腰砍 南投縣炮中央「媚日」嗆圍立院

2019-06-03 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



立法院初審通過海關進口稅則修正草案，恐影響全國農漁及加工產業，其中，山藥、溫州蜜柑、穀酒類等降幅更達一半，直接衝擊南投縣，縣長林明溱今串連各級民代和農會等質疑「中央出賣農民」，且籲藍營15縣市首長站出來團結反對「不平等條約」，也不排除率農民包圍立法院。

南投縣政府指出，國產山藥約6成來自南投，名間、埔里等農民以種植山藥維生，年產量達9345公噸；中寮、水里盛產柳丁、臍橙、珍珠柑等柑橘類，信義、埔里等地釀酒產業發達；但該草案光這3項日輸台關稅分從16%、30%、40%，腰斬降至8%、15%、20%，未來日本農特產將挾降稅優勢進口，打擊本土農業經濟。

林明溱今會同立委馬文君、許淑華、縣議員等，與地方農會、農民在縣議會召開「反對中央出賣農民」記者會，林痛批，國內公投拒核食後，中央為媚日大開後門，以降低對日關稅來補償日方損失，卻把台灣農民當祭品，「抱日本大腿」。

馬抨擊蔡政府，以對友邦巴拉圭關稅修正案，挾帶對日降稅，前者僅開放馬黛茶、冷凍豬筋等產品，稅損約300多萬元，後者涵蓋農漁產及其商品，稅損達2億元外，更直接影響我國產業經濟，中央不解決台灣農產滯銷，還降關稅，可惡至極！

許也痛批，蔡英文政府上任後，許多國際組織或協定無法參與簽署，為搶進CPTPP，還沒提出申請且與其他會員國談判前，就急著討好日本，自廢武功對日各種關稅調降一半以上，形同不平等條約，傷害農民，未來更沒有籌碼去跟其他國家談。