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鄭聚然嗆館長在苗栗傷口撒鹽 約直播「踢館」

2019-06-03 14:30聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣議員鄭聚然、館長陳之漢互摃風波不斷，鄭聚然今天以「請館長把『臭錢』收回去，別再欺辱苗栗人！」為標題發簡訊給媒體完整聲明，嗆說館長只要敢約，他就願意上直播去「踢館」，給館長好好上一堂「如何認識苗栗課」。

鄭聚然指出，館長先在臉書上表明願意匯款10萬元給他，讓他到直播裡叫館長3天「爸爸」，後來決定捐款金額調高到60萬元，但又喊話「爸不用叫了，你自稱賣國賊即可」，他既無奈，又感慨氣憤，忍不住要大聲説「請館長把『臭錢』收回去，別再欺辱苗栗人！」

他表示，「為善不為人知」，館長懂嗎？捐錢是真得為了公益慈善，還是炒作網紅事業，館長的錢不用捐了，南庄國中營養午餐真的缺錢，苗栗人自己有善心和愛心，來想辦法解決，館長不懂兩岸關係，也不了解苗栗的現狀，但「聰明」的地方，只要看到新聞熱點，就跑得快、抱得緊，為自己創造網路流量和利益。

鄭聚然說，事情原委是苗栗縣南庄國中先前接受獅頭山勸化堂，轉介大陸酒商捐助營養午餐60萬元，陸方人士捐贈儀式中要求將布條上的「中華民國」字樣遮蔽，引發熱議。他在議會表示「只要南庄國中小朋友福利好，我不管什麼統戰，誰給我錢誰就是爸媽。」但其中的「眉眉角角」，遠超出館長的智商和理解能力。

他指出，館長覺得對岸來台灣捐款，台灣人就會「被矮化」、「被收買」，台灣曾經捐贈大陸幾百所希望小學，也並沒有因此可以「收買」到大陸的人心，讓「反攻大陸」成功，現在大陸發展起來，禮尚往來捐錢給苗栗的學校，不必想的太多。

他在議會説「管什麼統戰，誰給我錢誰就是爸媽。」其實是「話中有話」，是為地方呐喊，像館長這樣「無知」的聰明人，怎麼會聽不懂？看到流量就來「蹭」。

鄭聚然指出，苗栗財政困難，以前主政者財政紀律不嚴謹，只是部分原因。真正的原因是中央財政收支劃分不公平，經濟發展優等生，但給中央繳2塊的稅，卻只能拿回1塊的統籌分配，如果中央財政劃分公平，苗栗的財政絕對不會出現問題，也就根本不需要，為了學校窮困學生的要營養午餐，接受外界的捐款。

他說，鄉親共同打拚之下，苗栗明明可以成為台灣山明水秀的「瑞士」，卻成為被國人嘲笑，破產的「希臘」，這是苗栗鄉親心中的「痛」，館長別用無知和嘴炮在別人的傷口撒鹽。

鄭聚然表示，只要總統蔡英文能解決中央對苗栗財政統籌分配不公的問題，讓苗栗窮困學童可以有免費的營養午餐吃，他一定會發動學生到總統府當面謝謝，「叫蔡阿姨、蔡姐姐，支持連任選總統都可以，而讓我叫她什麼都無所謂」。

苗栗縣議員鄭聚然、館長陳之漢互摃風波不斷，鄭聚然今天發簡訊完整聲明。記者范榮達／...
苗栗縣議員鄭聚然、館長陳之漢互摃風波不斷，鄭聚然今天發簡訊完整聲明。記者范榮達／攝影
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館長營養午餐捐款

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