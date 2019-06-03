王浩宇打韓跌13% 網友：有人黑韓爆紅 為何你急跌？

2019-06-03 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



「打韓捍將」綠黨桃園市議員王浩宇一向火力強大，有意問鼎立委，不過本月1日深夜在個人臉書宣布放棄選立委，主要是中壢是深藍選區，他打韓後民調下滑13％，只能忍痛棄選，今天他在臉書宣布，在他決定放棄競選區域立委之後，他的支持度已經回升，不會比之前低，既然說好放棄，就沒什麼好後悔的。

王浩宇並說，綠黨的全國政黨票支持度，從最高0.5%成長到2.6%，至少上升2%以上，在全國多出幾十萬票。就算他沒有機會當立委，還是會繼續為「2020非韓家園」努力。

王浩宇的po文反應熱烈，有網友認為綠黨的支持率很快就會超越時代力量，成為國內的第三大黨，王的立委支持率雖然下降，但王在全國的議員對於市政的監督是全台灣第一名，在6月份全台灣不分黨派以及海內外的華僑、台僑都會鼓吹王出來參選立委，預測王參選會拿到全台灣第一高票，甚至也有政治評論員預測2024鄭王配已經是大勢所趨。