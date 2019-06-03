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李進勇就任中選會主委 台師大教授罵「一池汙水」

2019-06-03 13:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

中選會上午進行主委交接典禮，李進勇正式走馬上任，台師大教授林保淳臉書評論說，一池...
中選會上午進行主委交接典禮，李進勇正式走馬上任，台師大教授林保淳臉書評論說，一池污水中選會。圖／擷自林保淳臉書
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立法院上個月28日在民進黨立委人數優勢下，通過中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，中選會今天上午進行主委交接典禮，李進勇正式走馬上任。台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，一池汙水中選會，一個號稱「中立」的中選會，在執政黨無法、李進勇無恥下，被操弄成另一個東廠，台灣的民主制度，不僅被摧毀殆盡，根本就將成為一樁笑話。

林保淳說，民進黨逆反民意、破壞體制，在立法院挾著人數的優勢，再有計謀的強佔主席台，強行通過了李進勇為「中選會」的主委，如此甘冒世之大不韙、目無法紀、悍然囂然的作為，顯然是蓄謀已久下的決定。

可想而知的是，在去年陳英鈐作弊「半遂」，穩住北市之後，雖猶想戀棧，卻不敵社會輿論壓力，只能黯然去職後，民進黨在勝選無望，而又非得勝選不可困局中，唯一可能有助於民進黨選局的，就屬整個操掌選舉法規、程序、投開票結果的中選會主委人選了，故無論如何，都得推派一個「自己人」出馬，才能挽救瀕危的選情。

李進勇向來歸屬英派，又是綠營健將，當敗軍之將紛紛入朝之際，自是不二人選，內舉不避。儘管李進勇過去的施政未能洽孚民意，且又曾在法官任內有過「偽造文書」的荒唐紀錄，已是萬難適任的了，再加上他身為民進黨員的悠長歷史，也絕非在知曉將會派任後才辭去黨籍可以魚目混珠得過去的；但是，還是即將要堂皇上任、風光履新了。一個號稱「中立」的中選會，在執政黨無法、李進勇無恥下，被操弄成另一個東廠，台灣的民主制度，不僅被摧毀殆盡，根本就將成為一樁笑話。

明年除了總統大選之外，還有立委改選、公投核項，任務可謂艱鉅非常，李進勇臨危受命，必「將以有為也」，這是司馬昭之心，路人皆知。據推估，其「有為」的途徑有四，一是修改法規，造成有利於民進黨的局面，一如小英之「卡賴」；二是公投核項刻意刁難，竄改字句、限定連署資格，較諸陳英鈐髓為更進一步；三是對選舉程序橫生阻礙，以影響投票意願，如陳英鈐之所為；四是極可能以「作弊」方式，造成選舉結果的虛冒。

儘管如此的推估，不免有入人於罪之嫌，但卻是不能不先加以警戒的，更重要的是，李進勇名不正，言不順，期待其作出符合中立、公正的「事成」，無異於緣木求魚，這也是國人所不可不知、不可不防的。

在民進黨統治之下，東西南北廠肆無忌憚，中選會早已是惡名在榜了。正本清源，禍端則出在當初遴選時私心自用，大量晉用自家人，故多數所謂的「委員」，作威作福之外，只知奉行懿旨，豺狼環伺、虎豹咆哮，既無風骨，更乏良知，放眼望去，唯有中選委員張淑中敢於拒絕同流合汙，除了值得敬佩外，更讓那些沽名釣譽、尸位素餐的相形見絀，真不知其人將如何對台灣交待、對歷史交待。

而更荒謬的是，如此耿介廉直的委員，甫將辭呈送出，蘇貞昌毫無憐才惜英之意，立准辭呈，可見清濁分明，民進黨這一池汙濁的渾水，是容不得一絲清鮮的活泉的，不願意再讓他們在渾水中摸魚、在爛泥中食貝的台灣子民，是不是應該覺醒了呀！

李進勇中選會

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