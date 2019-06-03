帶職參選自付遺缺補選費 網路連署踴躍破千人

2019-06-03 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



總統初選競爭激烈，目前被點名明年可能角逐總統大位者，有兩位是現任的地方首長；有網友在公共政策網路參與平台上提案，若有政治人物帶職參選，選上後若要補選，補選費用應該由提名政黨和參選人支付，避免全民買單，提案連署不到一周已破千人連署，高雄市參與連署的網友最多，有將近3百人連署。

網友提案，因為政黨和參選人常因為個人利益帶職參選，有時候選上後遺留的職缺需要補選，補選費用和社會成本變成由全民買單，為了遏止未盡任期義務參選歪風，建議修法若有政治人物離職參與其他公職選舉而遺缺須補選，補選的經費由提名政黨和參選人支出，而不是由全民買單。

提案上周通過成案門檻，到今天已有1363位網友連署，若以連署網友所在的縣市分布來看，高雄有最多人參與連署，共有292位網友附議，其次是新北市和台北市，附議人數分別為270人和242人；網友在提案網頁討論熱烈，還有人認為帶職者當初競選的選舉補助款應該追回，例如修法限制選上公職任期未超過三分之二者，禁止帶職參選，若不能限制參選權，應追回選舉補助款，並支付補選費用。

民進黨立委許智傑說，民眾提案的內容當然有一定遏止作用，但每位政治人物帶職參選的情況不同，有些人轉換跑道是有其時空背景因素，每個職位出現遺缺時是否需要補選的條件也不同，都在考量範圍內，「我們當然不希望政治人物不負責任，做五個月就說要落跑」。