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大學學費居全球第14！ 揹學貸畢業淪「月光族」

帶職參選自付遺缺補選費 網路連署踴躍破千人

2019-06-03 13:12聯合報 記者徐偉真╱即時報導

總統初選競爭激烈，目前被點名明年可能角逐總統大位者，有兩位是現任的地方首長；有網友在公共政策網路參與平台上提案，若有政治人物帶職參選，選上後若要補選，補選費用應該由提名政黨和參選人支付，避免全民買單，提案連署不到一周已破千人連署，高雄市參與連署的網友最多，有將近3百人連署。

網友提案，因為政黨和參選人常因為個人利益帶職參選，有時候選上後遺留的職缺需要補選，補選費用和社會成本變成由全民買單，為了遏止未盡任期義務參選歪風，建議修法若有政治人物離職參與其他公職選舉而遺缺須補選，補選的經費由提名政黨和參選人支出，而不是由全民買單。

提案上周通過成案門檻，到今天已有1363位網友連署，若以連署網友所在的縣市分布來看，高雄有最多人參與連署，共有292位網友附議，其次是新北市和台北市，附議人數分別為270人和242人；網友在提案網頁討論熱烈，還有人認為帶職者當初競選的選舉補助款應該追回，例如修法限制選上公職任期未超過三分之二者，禁止帶職參選，若不能限制參選權，應追回選舉補助款，並支付補選費用。

民進黨立委許智傑說，民眾提案的內容當然有一定遏止作用，但每位政治人物帶職參選的情況不同，有些人轉換跑道是有其時空背景因素，每個職位出現遺缺時是否需要補選的條件也不同，都在考量範圍內，「我們當然不希望政治人物不負責任，做五個月就說要落跑」。

國民黨立委曾銘宗說，尊重民眾的提案權，不過選舉的態樣很多，從總統到里長都是，各職位的補選條件也不同，若統一規定帶職選上者，遺缺需要補選時要由當選者支付並不合理。

民眾在網路提案，若政治人物帶職參選，選上後若要補選，補選經費應由參選人和提名政黨...
民眾在網路提案，若政治人物帶職參選，選上後若要補選，補選經費應由參選人和提名政黨買單，圖為今年觀音里長補選，和網路提案無關。記者余衡／攝影
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