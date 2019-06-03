王金平走訪新竹市談台灣價值：「捍衛自由民主」

2019-06-03 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



前立法院長王金平今天上午到新竹市出席「王金平之友」後援會成立大會，面對媒體再度提及高雄市長韓國瑜日前的凱道造勢，王金平表示，透過舉辦多場小型的造勢，達到遍地開花。面對韓國瑜的大型造勢，王金平說他的因應對策是繼續努力以小型造勢積少成多。

至於中國國防部長魏鳳和稱，六四天安門屠殺是正確做法，更揚言為避免分裂台灣，不惜一戰的說法；王金平表示，目前的處境，大家一定要共同團結，他曾說過要莫忘六四，而最重要的就是要維護台灣自由民主的價值，「台灣的民主自由很可貴，一定會捍衛台灣自由民主」。

他也提到，中美貿易戰，雖說是關稅戰爭，但背後就是科技的戰爭，即是中美兩國在爭世界的領導人位置，透過關稅的方式進行科技戰爭，而台灣面臨這樣的局面要很謹慎，他說，台灣對中國的貿易相當高，因此對台灣也會造成一定的影響，而政府現在講要投入2500億歡迎台商回流，但台灣的土地夠嗎？也對政府喊話，「台灣的電夠嗎？」，他說，執政黨在2025年要終止核能，但即使台灣公投希望「以核養綠」，但政府卻未尊重。

王金平認為，台灣執政者應做到海納百川、有容乃大，同時要對國政有所了解，且要對各項政策都能掌握，包括要讓國內和諧，兩岸要和平和經濟要發展等，他強調提出的經濟、財政、科技、教育文化、社會及環境保護等6大方向、40多項國政白皮書，一定會落實。