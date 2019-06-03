台灣走上民主自由 蔡英文：希望中國可以往這條路走

2019-06-03 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



明天就是六四事件30周年，蔡英文總統今接見「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團指出，除了六四事件，今年也是美麗島事件40週年，這都是民主發展上具有歷史意義的關鍵點，因為這兩個事件讓台灣跟中國大陸都曾站在十字路口過，台灣很堅定地選擇走上民主自由的道路，「希望中國可以往這條路走。」

對於台灣的民主化，蔡英文說其實也走得艱辛，民主前輩勇敢面對美麗島事件後的美麗島大審，像是總統府秘書長陳菊當年面對審判的照片，就讓後輩有很大的啟發，民進黨就是在那個時代的氛圍下產生的政黨，所以黨裡有不同的意見，但只要看到當年美麗島大審跟民主前輩共同創造的民主進步黨，心裡都有強烈感受，不能讓民主前輩失望。

蔡英文表示，過去發生的事情，很多都還沒有釐清、了結，所以現在開始撤銷以前在不當審判下，對政治參與者的有罪判決，例如上周剛撤銷陳菊昔日的有罪判決，而當年走上街頭的民主前輩，始終認為自己是無罪的，在司法紀錄上的有罪必須要撤銷，這就是轉型正義。