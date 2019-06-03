台灣走上民主自由 蔡英文：希望中國可以往這條路走
明天就是六四事件30周年，蔡英文總統今接見「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團指出，除了六四事件，今年也是美麗島事件40週年，這都是民主發展上具有歷史意義的關鍵點，因為這兩個事件讓台灣跟中國大陸都曾站在十字路口過，台灣很堅定地選擇走上民主自由的道路，「希望中國可以往這條路走。」
對於台灣的民主化，蔡英文說其實也走得艱辛，民主前輩勇敢面對美麗島事件後的美麗島大審，像是總統府秘書長陳菊當年面對審判的照片，就讓後輩有很大的啟發，民進黨就是在那個時代的氛圍下產生的政黨，所以黨裡有不同的意見，但只要看到當年美麗島大審跟民主前輩共同創造的民主進步黨，心裡都有強烈感受，不能讓民主前輩失望。
蔡英文表示，過去發生的事情，很多都還沒有釐清、了結，所以現在開始撤銷以前在不當審判下，對政治參與者的有罪判決，例如上周剛撤銷陳菊昔日的有罪判決，而當年走上街頭的民主前輩，始終認為自己是無罪的，在司法紀錄上的有罪必須要撤銷，這就是轉型正義。
蔡英文認為，六四和美麗島事件之後，台灣跟中國大陸的民主發展開始有不一樣的路徑跟速度，雖然都曾站在十字路口過，但台灣很堅定地選擇走上民主自由的道路，中國雖然在這幾年經濟發展有進步，很可惜在人權自由上還是受到很大的限縮，台灣也曾經有政治犯，但未來不會重蹈覆徹，會堅守民主價值，我方也很關心中國大陸的民主跟人權發展，因這是一個普世價值，盼能協助大陸，「希望中國可以往這條路走。」
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