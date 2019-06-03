管碧玲指六親不認？李進勇：我有血有淚

2019-06-03 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



雲林縣前縣長李進勇今接任中選會主委，對於民進黨立法院黨團幹事長管碧玲日前表示，看過李從政表現的人都知道，李是執著於理念、六親不認的人。李進勇今受訪表示，他也是有血有淚父母生的人，但在任何職務上他都是嚴守法律規定，依法行政。

李進勇說，尤其是在這麼重大的選務工作上，他會時時刻刻來提醒自己依法行政。