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綠營議會猛轟 韓國瑜怒嗆女議員：妳不及格、雙重標準

韓國瑜要選總統 高市議會民進黨黨團要求辭市長

2019-06-03 12:36聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

民進黨高雄市議會黨團今天上午齊聲要求高雄市長韓國瑜既然要選總統就乾脆辭去高雄市長職務，市議員陳致中要韓國瑜離開高雄，鄭光峰認為既要選總統，韓國瑜在高雄就是過客心態，讓高雄市政空轉。

陳致中說，韓國瑜在凱道說，為了中華民國要粉身碎骨，其實不用，韓只要不鬼混就夠了！

陳致中說，如果韓國瑜當總統，台灣人不只會「粉身碎骨」，也會「四分五裂」！舉出韓式新五裂：一、接受ㄧ國兩制，台灣肝膽俱「裂」、二、 吃碗內看碗外，市政治理崩「裂」、三、發大財用念力，市民頭痛欲「裂」、四、 心裡只有韓粉，大小眼已分「裂」、五、把高雄當跳板，被騙心碎心「裂」。

鄭光峰說，韓國瑜就是一個過客的心態，韓國瑜選擇去選總統，就是讓高雄市空轉。鄭煥宗舉出，在近一、個月來，韓的施政就是在議會耍大牌、登革熱疫情全台之冠、好大喜功左營地下道尚未完一就搶通車，認為只是要求市政可以維持現狀，但目前看到的是每況愈下。

李喬如說，今天是市議會總質詢最後一天，她給韓國瑜在備詢市政的態度及專業上，認為韓只有20分。

民進黨團在韓國瑜6月1日上凱道時，就批評市長本身是擔任反毒代言人，竟然拋下「全國反毒博覽會開幕會」，荒廢市政到凱達格蘭大道參加韓粉造勢大會。就提出四點聲明如下：

一、對於韓市長在凱道的演說，顛倒是非，信口開河，一如參選高雄市長時的翻版，我們不予苟同。

二、我們同意韓市長今日在凱道說的：「2020集結所有力量，讓鬼混的政治人物下台。」

三、我們要求荒廢市政、廢除毒品防制局、心中韓粉比白粉重要的韓市長，鬼混的韓市長，自己先辭掉高雄市長，實現韓市長『讓鬼混的政治人物下台』的宣示。

四、對於韓市長直至上了凱道，依然用「2020我準備承擔任何重要職務」的模糊性語言，而不是清楚的說「參選總統」，顯然韓市長還是把高雄當跳板甚至於當備胎，政治性格之狡猾無與倫比。

民進黨高雄市議會黨團今天上午齊聲要求高雄市長韓國瑜既然要選總統就乾脆辭去高雄市長...
民進黨高雄市議會黨團今天上午齊聲要求高雄市長韓國瑜既然要選總統就乾脆辭去高雄市長職務。記者謝梅芬／攝影
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民進黨高雄市議會黨團今天列舉韓國瑜施政不當之處。記者謝梅芬／攝影
民進黨高雄市議會黨團今天列舉韓國瑜施政不當之處。記者謝梅芬／攝影
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民進黨高雄市議會黨團今天上午齊聲要求高雄市長韓國瑜既然要選總統就乾脆辭去高雄市長...
民進黨高雄市議會黨團今天上午齊聲要求高雄市長韓國瑜既然要選總統就乾脆辭去高雄市長職務。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜陳致中

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