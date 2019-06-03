中選會主委上任 李進勇：重拾國人對選務信心不困難

2019-06-03 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



中選會主委舉行交接典禮，在行政院秘書長李孟諺（中）的監交下，代理主委陳朝建（左）將印信交接給新任主委李進勇（右）。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook 中選會今進行主任委員交接典禮，由代理主委陳朝建交接給新任主委李進勇。李進勇表示，他會用行動證明，這些人對於他的黨政背景多慮的，讓這些質疑的人能夠信任他，要重新擦亮中選會的招牌，「相信重建國人對選務的信心並不是一件困難的事情」。

立法院院會上月28日行使中選會主委被提名人李進勇的人事同意權投票，雖然國民黨立委強力杯葛，朝野數度爆發肢體衝突，讓投票一度停擺，但民進黨立委仍在人數優勢下讓李進勇過關。

李進勇表示，現在要重新擦亮中選會這塊招牌，相信重建國人對選務的信心並不是一件困難的事情。行政院長蘇貞昌對他只有一個任務的期許，就是要改進個性選務的缺失，避免去年公投大選所產生的困難再次重演，也特別交代他，外界可能會對人事案有所疑慮，所以我們要率先主動來解決黨籍問題。所以他在接受提名之後，馬上註銷黨籍，這不是外界所解讀的心虛，而是決心，跟社會大眾的交代。

李進勇說，就法律面來講，中選會組織法沒有限制具備黨籍的人來當擔任委員，所以具備政黨背景的人仍可以為全國選務來效力，「我並沒有違背法律的規定來就任這個職位」。而政黨政治是奠基在民主政治的基礎之下，政黨政治脫離民主政治是非常危險的，要追求國家的福利，國家人民的利益要遠高於政黨的利益，否則政黨就沒有存在的意義，期待政黨都不要自外於國家機關、制度的維護。

李進勇指出，如果政黨認為具有政黨背景的人不適於擔任國家獨立機關的職務，那我們如何期待一個政黨能支持國家獨立機關的運作？他強調，「我會用我的行動來證明他們是多慮的，讓這些質疑的人能夠信任我」。

李進勇表示，中選會跟各地選委會即將面臨大選和公民投票，一般人看公投、選舉都是站在輸跟贏的角度，但中選會不能用這個面向來看自己的職務，在我們眼裡沒有選舉跟公投的輸贏，只有選舉跟公投成敗的問題。選舉就是要選賢與能，公投就是公民參政權的展現，要讓他們的意見能夠真正的呈現，做到這樣的程度，那我們是成功的，反之，我們是失敗的。我們不問哪一個政黨輸贏的問題，只問我們有沒有盡力，讓公民意志完整呈現。

陳朝建表示，半年以來肩負選委會的重責大任，很高興有今天的交接典禮，他感謝去年11月24日所有的選務人員，以及對地方選委會表達最高敬意，「大家辛苦了」。陳表示，在去年11月24日選務檢討中會提出改進方案，我們深切檢討反省，並經由工作會議的辦理就選務的缺失來加以改進，目的就是要讓明年總統、立委選舉在辦理的過程中，能夠重新拾起選委會的招牌。