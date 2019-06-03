【重磅快評】台大畢典唱國歌「假新聞」 蔡蘇不管嗎？

2019-06-03 11:54 聯合報 主筆室



又到了驪歌響起的畢業季節，畢業典禮是大學生涯重要儀典之一，卻見今年特定媒體及親綠網紅對畢典「唱國歌」作刻意的政治操作，只想問致力打假新聞的蔡政府及蘇內閣，難道你們的眼睛真選擇性矇敝了？

台大校長管中閔克服蔡政府重重「卡管、拔管」人為障礙，上任後首度主持台大畢典，卻未料一個照例行禮如儀的唱國歌儀程，竟被特定媒體政治操作為「熱冷貼冷屁股？管中閔起立唱國歌，中國生低頭滑手機」，或指「管中閔首次主持台大畢典，上萬畢業生坐不滿會場」。

但見報導內容，指「管中閔身為台大35年來第一位擁有黨籍（而且是國民黨籍）的校長，如今站在台灣第一學府的台上領唱國歌，不免讓人聯想是否藉此宣示政治立場，但這唱國歌表情懷的舉動，對岸學生可是一點都不領情」。把台大畢典導向是管中閔「忠於黨國使然」的意圖，何其明顯！

但事實又是什麼呢？雖然台灣有不少大學昧於中華民國存在的事實，或屈服於政治壓力以有爭議等為由不再於畢典唱國歌，但像台大、成大、文大等校畢典仍有唱校歌儀程，台大又何來因管中閔就任校長而恢復「唱國歌」？媒體如此影射，未免失格。

更可議的是，這名被指於唱國歌時仍坐著滑手機的「中國學生」，根本就是名就讀成大的台灣學生，她也於第一時間跳出來說唱國歌未起立是因為「主張台灣獨立、建立一個台灣共和國，不是中華人民共和國也不會是中華民國主權」。該名學生以此表達其政治立場在民主社會也只能尊重，但媒體「竹篙湊菜刀」讓民眾誤以管中閔唱國歌時有台大的中國籍學生在低頭滑手機，還有比這更惡質的操作法嗎？

至於畢業生坐不滿會場，也顯然不知如今大學校園之「自由」，早就未強制要求學生必得要參加；另一方面，或因系所院已各自舉辦畢典選擇不參加，或因會場進出人員太多而無法參加，更已是各校常態。以未坐滿來唱衰就任台大校長未久管中閔，實在是雞腸鳥肚啊！