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爭議中上任 中選會主委李進勇今交接

2019-06-03 11:41聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

在民進黨立委在人數優勢下通過中選會主委李進勇人事同意權案，中選會今天舉行主委交接典禮，在行政院祕書長李孟諺的監交下，代理主委陳朝建將印信交接給新任主委李進勇。

中選會主委今天舉行交接典禮，在行政院秘書長李孟諺（中）的監交下，代理主委陳朝建（...
中選會主委今天舉行交接典禮，在行政院秘書長李孟諺（中）的監交下，代理主委陳朝建（左）將印信交接給新任主委李進勇（右）。記者邱德祥／攝影
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李進勇中選會

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