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學韓國瑜拋生在台灣死在台灣？賴清德：我比他還早講

2019-06-03 11:25聯合報 記者賴于榛╱即時報導

民進黨初選倒數，行政院前院長賴清德今赴萬華龍山寺參拜，致詞時拋出「生在台灣、死在台灣、葬在台灣，和台灣共生死」的說法，與高雄市長韓國瑜先前的五大聲明相似。賴清德受訪時解釋，其實自己在參選立委國代台南市長都講過，「我比他（韓國瑜）還早講。」

賴清德今赴龍山寺參拜，現場支持者拿著後援會標語高喊「賴總統當選、賴清德加油」，賴清德則一一握手，參拜後在龍山寺董事長黃書瑋陪同下到大門致詞，並獲贈「百尺竿頭更進一步」書法，臉上滿是笑意。

賴清德致詞時拿出1986年519事件的相片，他說，當時主張百分之百言論自由的鄭南榕號招志士到這裡舉辦活動，希望可以政府可以解嚴，讓台灣可以民主自由的制度，但卻被國民黨派出大量軍力包圍，當時被包圍的人沒有東西吃，但是在外面支持台灣民主運動的人，買肉包、肉粽種種東西丟進廟裡，也順利化解危機。

「歷史沒有多遠，對民主的打拚大家不要忘記。」賴清德說，他在歷史關鍵時刻不是為了個人選總統，也不計較會造成多少批評，重點是他生在台灣、生長在台灣、喝台灣的水、吃台灣的米，也在台灣接受教育，台灣是大家共同的母親，培養他三個原則包括對土地的使命，以及台灣優先、人民至上的使命，第三則是他生在台灣死在台灣葬在台灣，和台灣共生死。

賴清德說如果得到大家的支持，他一定維護台灣主權維護台灣民主自由生活，同時保障大家決定台灣前途的權利，以他去國大代表、立委、台南市長深入基層，以及行政院長的經驗，他會盡心盡力推動經濟、建設國家、造福人民、壯大台灣，並結合自由民主世界的人民，共同阻擋共產勢力，維持兩岸與亞太地區和平。

接著繞回初選議題，賴清德說，很多朋友都在說，這場台灣大局有兩件事情一定要遵守，第一是民主原則，因為民主人民做主，任何人要代表民進黨出征一定要透過民主程序，贏的人代表民進黨出征，結合台灣力量捍衛台灣，勝利才是最大的價值，沒有辦法派出可以打贏的人 一切都是假的、空的、多說的，無論是基層聽到看到了解的民意調查，他都是民進黨最有勝算打敗國民黨的候選人，「要支持就支持會贏的人。」

媒體追問「生在台灣、死在台灣、葬在台灣，和台灣共生死」的說法與韓國瑜相似，賴清德則解釋，其實自己在參選立委國代台南市長都講過，「我比他（韓國瑜）還早講。」

賴清德今赴龍山寺參拜。記者賴于榛／攝影
賴清德今赴龍山寺參拜。記者賴于榛／攝影
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賴清德今赴龍山寺參拜。記者賴于榛／攝影
賴清德今赴龍山寺參拜。記者賴于榛／攝影
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賴清德韓國瑜民進黨

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