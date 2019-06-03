拚經濟不是靠念力、口號 陳其邁：民進黨做得比說得多

2019-06-03 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前在造勢活動，批評民進黨政府外交是凱子外交，喊出「發財外交」。對此，行政院副院長陳其邁今天說，拚經濟是一步一腳印，不是靠念力、靠口號一飛沖天，更不是用這種所謂挖石油、人口要增加幾百萬人這種口號，民進黨相較之下，不管是拚經濟或照顧庶民，做得比說得多，「我想人民心中會有一把尺。」

陳其邁今上午出席108年國家關鍵基礎設施防護演習教育訓練研習會，受訪被問到發財外交一說，陳其邁表示，拚經濟不是只靠念力，今年台商回流，資金回流到現在來國發會申請的案件將近5千億，年底樂觀估計會來到8千億或1兆元，出口貿易這幾年蔡政府都比馬政府好，跟美國實質貿易往來也上升，不管是出口增加、失業率降低、調漲基本工資等，這就是在拼經濟，讓人民生活可以更好。

陳其邁說，若要說拚經濟，國民黨內還有鴻海董事長郭台銘，兩相對比下就會高下立判，而民進黨相較之下不僅拚經濟，且注重所得分配、稅改，讓受薪階層都能減稅，讓經濟果實與受薪階層來共享，這就是政府的責任，「民進黨不管是拼經濟，或照顧庶民都做得比說得還多，而韓市長說得比做得還多，我想人民心中會有一把尺。」