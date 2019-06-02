台北法案提案參議員訪台 邀蔡英文到美國會演講

2019-06-02 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納。 聯合報系資料照／華盛頓記者張加攝影 分享 facebook

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今率團訪台，上午與蔡總統會晤後，晚間在台北賓館舉行記者會。賈德納盛讚蔡總統在國際上展現的領導能力，並表示，此次他來訪是要表達美台關係的重要性，同時，美國將在經濟和安全持續支持台灣，並強調台灣在自由開放的印太區域所扮演的重要角色，也會繼續通過強化台美關係的法案。

賈德納上周才與跨黨派參議員聯合提出「台北法案」，表達美國支持台灣維繫全球邦交，並授權行政部門可採取降級外交關係或減少外援等措施，防止相關國家做出對台灣不利的行動。

第四度訪台的賈德納今晚在AIT處長酈英傑與國安會秘書長李大維陪同下，在台北賓館舉行記者會。他表示，今年是「台灣關係法」40周年，他會持續推動「台北法案」，這個法案背後重要的精神，就是美國支持台灣鞏固友邦，及台灣在國際社群的地位，期盼能儘速通過。

賈德納並表示，他期盼能邀請更多民主領袖來到美國，他已致函眾議院議長，表達盼能邀請蔡總統來國會演講。

外交部表示，賈德納為我在美國國會長期堅定友人，不僅連續4年訪問我國，也不斷在美國國會以具體行動為我發聲，包括於5月23日再度提出助我維繫邦交的「台北法案」，並於4月4日領銜提出「重新確認美國對台灣及對執行《台灣關係法》之承諾」決議案；另在3月間於國會發起致川普總統聯名函，呼籲美政府儘速派遣閣員訪台，表達對維繫台灣國際生存空間及強化台美關係的一貫支持立場。