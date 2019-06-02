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美簽新規定先交社群帳號？AIT：不影響免簽赴美

2019-06-02 21:12聯合報 記者鄭媁╱即時報導

美國在台協會（AIT）台北辦事處。 圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）台北辦事處。 圖／聯合報系資料照片
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有外媒報導，美國國務院推出新規定，欲申請美國簽證者，幾乎都得提供自己在社群媒體上的帳號名稱，並提交5年內使用過的手機號碼和電子信箱。對此，美國在台協會（AIT）表示，該項措施只會影響簽證申請者，不會影響台灣旅客以「旅行授權電子系統（ESTA）」的免簽方式赴美。

根據美國國務院，美國總統川普2017年下令提高美簽審查標準，2018年3月正式公布相關草案，今年6月生效。2018年提案時，當局估計每年將有1470萬人受影響。

ＡＩＴ指出，受到影響的簽證類別，包括非移民簽證線上申請表（DS-160），紙本非移民簽證申請表（DS-156）以及移民簽證線上申請表（DS-260），不影響台灣旅客以「旅行授權電子系統（ESTA）」的免簽方式赴美。

根據美國「免簽證計畫」，在台灣設籍之中華民國國民，凡持新版晶片護照赴美從事90日以下之商務或觀光旅行，並事先上網申請「旅行授權電子系統（Electronic System for Travel Authorization, ESTA）」取得授權許可，處理費4美元，授權費10美元，合計14美元。無其他特殊限制而無法適用者，即可免除預先申請美國B1/B2簽證而直接赴美。

此外，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今率團訪台，預計停留期間將與我政府高層會晤，就如何持續強化台美經貿、安全關係，以及區域情勢現況等議題交換意見。適逢台灣關係法40周年，賈德納表示，美台關係立基於台灣關係法，盼大陸不要干涉任何主權問題，「台灣的未來，當然還是希望由台灣人民做主」。

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