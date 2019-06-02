六四30周年 賴清德：台灣民主是中國的一盞明燈

2019-06-02 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德（圖）出席「六四」三十周年暨「二二八」七十二周年聯合紀念活動。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

行政院前院長賴清德今天參加「六四30周年暨二二八72周年聯合紀念活動」，他在演講時指出，六四天安門事件到現在30周年了，但中國的獨裁政權並未因此有遲緩發展的現象，對中國社會的控制也未有放鬆，反而更加嚴格。他也說，因此台灣的角色更顯重要，台灣自由民主制度，就是中國的一盞明燈。

賴清德表示，六四對中國，二二八對台灣，都是不幸事件。二二八事件讓台灣人民更加認清當時國民黨專政獨裁的一面，也開啟了往後台灣人民前仆後繼推動民主改革的意志。二二八固然造成重大傷亡，但對國家未來發展也扮演了積極性的角色，目前看到「促進轉型正義委員會」陸續平反了當時不公的審判，還原正確歷史，也恢復應有的清白。

賴清德說，反觀中國，中國對於六四天安門事件仍未給予正確的定位，提到六四，縱然有許多傑出的學生領袖，但令人印象最深刻的影像，還是廣場上有一位學生獨自面對了一列坦克車，畫面震撼了全世界，這事件不僅是諸多學生希望中國能夠更好，也是一個民主運動，「他們期盼人民能夠作主。」

賴清德指出，六四天安門事件到現在30周年了，但中國的獨裁政權並未因此有遲緩發展的現象，對中國社會的控制也未有放鬆，反而更加嚴格。過去，香港可以紀念天安門事件，如今已不可行；中國西藏圖博、新疆維吾爾都受到武力鎮壓，清楚看出，中國並未隨時代潮流有任何改變，雖然經濟大有斬獲，社會制度並沒有往文明邁進。

賴清德強調，如此情勢下，台灣的角色更顯重要，他說，台灣自由民主制度，就是中國的一盞明燈，台灣絕對不能被中國併吞，這是紀念六四天安門事件最重要的啟發，特別是在中國國家主席習近平今年元月二日所稱的「習五點」，清楚指出九二共識只有一個中國原則，並沒有一中各表的空間，台灣只有香港和澳門一個中國的模式，絕大多數台灣人民是不能接受的。