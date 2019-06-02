欲爭取加入WHA 郭台銘請益邱文達

2019-06-02 19:04 台灣醒報 記者何豪毅╱台北報導



郭台銘提出要參加WHA議題，強調健康的畢提不應該有過分的政治。 台灣醒報 分享 facebook

針對被WHA排斥參加的問題，國民黨總統初選參選人郭台銘2日下午邀請前衛福部長邱文達、前台大校長楊泮池面談，請益台灣如何能爭取加入WHA（世界衛生大會）。郭台銘說，他要向邱請教「WHA問題關鍵在哪裡，如何能讓北京正視存在。」

郭台銘指出，他已邀請邱文達參與國政顧問團，要向邱請益「怎麼樣把我們的科技用在醫療健康的（領域）從美國引到台灣來，怎麼樣把這些科技落實在所有全台灣的健康醫療體系裡面」，另外他要請教的就是「WHA的問題關鍵在哪裡？我們怎麼樣能夠爭取到讓北京當局正視中華民國存在，健康的議題不應該有過分的政治。」

邱文達於馬政府時期擔任衛生署長、衛福部長，並代表我國出席2011至2014年連續4屆WHA並致詞。外界對此聯想為前總統馬英九以其人脈出手為郭抬轎。對此郭嗤之以鼻，「我跟邱院長認識比馬英九還要早，他本來在北醫，後來到景美萬芳醫院當院長，我就在他那裡做體檢，跟馬英九完全沒有關係」。

此外郭台銘2日上午前往南門市場包粽子的行程，也坐下來吃了滷肉飯、空心菜，此舉是否有政治意涵，郭台銘說「吃30幾年了，是但我今天吃滷肉飯本來就是好吃嘛，所以我就在那邊吃，大家不要做過多的聯想。」

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