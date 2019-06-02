影／鄭寶清喊「蘇院長讚不讚？」 蘇貞昌秒回5個字眾人大笑

2019-06-02 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天出席「世界自行車日」，騎完車，又步行去看福隆沙灘，他悠哉的席地而坐，其他貴賓也跟著坐下，眾人比讚合影後，立委鄭寶清加碼，他稱蘇院長績效很好，「蘇院長讚不讚？」並自己豎起大拇指喊讚，不料蘇貞昌沒跟進，轉頭看他，冷冷的說「我又沒要選」，大家尷尬大笑。

蘇貞昌指出，台灣之美無所不在，福隆沙灘具有金黃色、質細優良的沙，貢寮國際海洋音樂祭是夏季盛會，福隆國際沙雕藝術季也是國際級活動，感謝民間投注資源及交通部大力支持。

沙雕不僅環保，也是最好的親子活動，適合全家一起同樂。今年福隆有世界各國的沙雕藝術家前來打造沙雕品，希望各國高手發揮創意，並看見台灣的美麗。

他逛到沙雕區，突然就坐了下來，直呼福隆的沙子非常舒服，立委鄭寶清，交通部長林佳龍等人也跟者席地而坐，吹海風，享受沙雕藝術之美。眾人比讚合影後，立委鄭寶清加碼，他稱蘇院長績效很好，「蘇院長讚不讚？」並自己豎起大拇指，喊讚。

不料蘇貞昌沒跟進，轉頭看他，冷冷的說「我又沒要選」，馬屁拍錯地方，大家尷尬大笑。