馬英九高雄買藍白拖 被讚這才是真正的庶民總統

2019-06-02 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前總統馬英九今南下高雄參加華偉漁業運盈7圍網船下水典禮，也不用幫高雄「發大財」，在街上買了一雙藍白拖鞋。馬英九在臉書上分享此事，更說這是「我的卸任的日常」，網友更留言讚「這才是真正的庶民總統」。