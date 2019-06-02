為核四啓封公投被白眼 台大醫王明鉅：我驕傲我心安

2019-06-02 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台大醫院前副院長王明鉅，今天再次穿上戰袍，為核四啟封公投衝刺連署書。圖／取自王明鉅臉書 分享 facebook

核四公投六月沒送件、七月沒成案，核四等於提前被判死刑，這幾天以核養綠志工努力募集連署書，做最後衝刺，台大醫院前副院長王明鉅，今天也再上街頭，他說，他感覺時間又回到了2018年的8月底，為了台灣的未來與能源，雖然流汗又被白眼，但「我很驕傲很心安」。

核四公投提案人黃士修，日前對韓粉喊話，如果韓粉真心支持韓國瑜，請為他掃除未來執政障礙，而不是只叫他選總統，然後眼睜睜看著他被民進黨用核四問題打死，引越韓粉熱情回響。

台大醫院前副院長王明鉅，今天下午到北車南三門，為核四啟封公投衝刺連署書，他說流汗被白眼，感覺時間又回到了2018年的8月底，但他感到很驕傲很心安。

他在臉書PO文指出，推動這項公民投票案的志工們都知道，這很可能是由民間團體能發動公民投票成案的最後一次。

原因很簡單，因為行政院已經修正了公投法，未來的公民投票連署，不但要填寫個資，還要附上身分證影本。

立法院即將在六月召開臨時會來審議公投法，媒體透露出來的訊息是，未來不但公投連署時要附上身分證，而且還從2021年開始公投只能每2年辦一次，而且一定要和縣市長選舉或是總統大選錯開。

王明鉅說，他相信今年六月，在民進黨控制之下的立法院一定會強行通過「鐵籠公投」法修正，大家必須在這之前，讓「核四啟封商轉」的公民投票連署人數衝破35萬，甚至更多並送進中選會，才有可能讓明年1月11日的總統大選時，也有機會讓全台灣所有公民，有機會來決定到底要不要讓已經95%完工的1號機啟封商轉發電。

王明鉅說，他不知道「核四啟封商轉」公民投票案，到底來不來得及在公投法被修改成「鐵籠公投法」之前超過連署人數門檻。他也不必知道，為了台灣能源的未來，拚就對了。