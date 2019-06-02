羅文嘉：以權力軸線看 卓榮泰選擇人煙稀少

2019-06-02 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨上周三中執會拍板總統初選相關事宜，民進黨祕書長羅文嘉今天臉書提到，他今天一早又被老柯柯建銘找出來吃早餐。羅回想起一周前協調初選事宜，羅感佩老柯說過的話「政治人物就是要創造被利用的價值。」羅表示，「也許就是這種樂觀正面，才能樂此不疲、意志驚人的來回穿梭。」

另外提到黨主席卓榮泰，羅表示，他佩服也支持卓主席，他也描述「人煙稀少不是真正的人煙稀少，以權力為標準、以權力為軸線來看，他選擇人煙稀少。」

羅表示，他今天一早參加完創黨前輩康水木的告別式，又被老柯找出來吃早餐，羅提到，「老柯送了一本『十種人性-我們與善、與惡的距離，各有多遠?』給我們。」讓他想起，一週前他們在伊通公園邊的咖啡店，對面黨內初選事宜協調，老柯當時也提議「我們三個照張相片留念。伊通，一定通的啦！」，羅感佩柯建銘，「也許就是這種樂觀正面，才能樂此不疲、意志驚人的來回穿梭。」

羅也轉述老柯的話「政治人物就是要創造被利用的價值。」羅提到，「老柯銜着煙，一撇鬍子，依舊嘴裡含顆滷蛋，難以辨識的講話方式。」