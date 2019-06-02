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韓國瑜要為中華民國粉身碎骨 柯文哲回應超酸

2019-06-02 08:59聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨出席凱道造勢活動，主辦單位宣稱凱道湧進40萬人，儘管不少綠營人士都直言不相信，但韓國瑜人氣爆棚仍是不爭事實。韓國瑜致詞時則是表示，為了中華民國，粉身碎骨在所不惜，還提出「發財外交」的口號。

對於韓國瑜的高人氣，台北市長柯文哲直言，韓國瑜本來民調做起來就很高，不意外。隨後更大笑表示，「中華民國不要粉身碎骨就好了」。

此外，對於有韓粉抱怨昨天下大雨，現場卻買不到雨衣、礦泉水，都是柯文哲害的。柯文哲則是笑說，天要下雨，不能算他的吧。

至於國民黨初選是不是就是韓國瑜出線？柯文哲說，不曉得，反正還有一個月，就慢慢等吧。

對於韓國瑜高喊不要凱子外交，要發財外交。柯文哲說，那韓國瑜要說明啊，「發財外交是什麼我也不知道」，隨後更酸韓國瑜「所以他是主張把外交部併入外貿協會嗎」。

不過先前美麗島電子報董事長吳子嘉爆料有「婚外情」，但似乎完全無損於韓國瑜的人氣，柯文哲認為，台灣整個社會形勢，會越來越接近西方，這種屬於私人的事情，大眾會越來越不介意，記得法國還是北歐，非婚生子女的比例越來越高，也許整個台灣社會形勢會越來越西方化。所以吳子嘉助選韓國瑜也不至於，只是影響會越來越沒這麼大。

此外，對於國會政黨聯盟主席妙天是這次活動的最大金主，柯文哲說，常常宗教界就是人人好，所以對妙天來講就是人家拜託就幫忙，也不是一定怎麼樣，大部分宗教界就是與人為善，就把它當成一個重要的贊助商就好了。

台北巿長柯文哲上午前往大安高工頒發市長獎，勉勵學生Just do it。記者曾原...
台北巿長柯文哲上午前往大安高工頒發市長獎，勉勵學生Just do it。記者曾原信/攝影
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台北巿長柯文哲上午前往大安高工頒發市長獎。記者曾原信/攝影
台北巿長柯文哲上午前往大安高工頒發市長獎。記者曾原信/攝影
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韓國瑜柯文哲吳子嘉
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