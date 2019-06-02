孫大千喻韓國瑜為「鋼鐵英雄」不帶武器拯救同胞
高雄市長韓國瑜昨天在支持者幫他舉辦的誓師大會中宣布，「我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」。對此，前立委孫大千在臉書上表示，6月1日，庶民力量在凱道上一起創造了台灣民主史上最令人驕傲的奇蹟。
孫大千指出，韓國瑜在這場選戰中，就像著名電影「鋼鐵英雄」的主角戴斯蒙（Desmond Doss），他堅持不願帶武器上戰場殺敵，不但要抵抗敵軍致命的攻擊，還要忍受同袍的無情霸凌。但是戴斯蒙最後仍秉持愛與包容的信念，以及過人的意志力，幫助軍隊贏得了戰役，並拯救了無數同袍，寫下感人的歷史。
孫大千表示，在過去這段期間，韓國瑜咬牙硬撐，獨自面對來自於內外的抹黑攻擊，仍然堅持要打一場乾淨正向的選戰，期待能夠實踐台灣真正的民主價值。
但作用力多大，反作用力就有多強。面對黨內外這麼多每天密集空投下來的「抹黑震撼彈」 ，結果就是造就6月1日凱道「正義海嘯」的成形，震撼彈的殺傷力有多大，「正義海嘯」襲捲的威力就有多強。
孫大千說，6月1日的凱道活動，30萬的庶民朋友用實際的行動，證明台灣的民主已經升級轉型，證明韓國瑜並不孤單，證明真心不會被熄滅，假意終會被看穿，「相信自己！相信韓國瑜！」
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