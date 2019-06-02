是否續辦國共論壇周二定案？ 國民黨：本周決定

2019-06-02 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



已停辦兩年7個月的國共論壇，今年是否復辦，國民黨內傳出周二將正式確定。黨務人士表示，這兩天大陸事務部主任周繼祥確實再赴北京與對岸當面最後溝通，辦或不辦都要取得彼此體諒，雙方有確切結論後，預計本周會共同對外發布決定。

黨務人士指出，雖黨主席吳敦義申請赴中參加「國共論壇」案，仍由內政部與陸委會聯審中，但國民黨內預判，準行可能性低；在「吳習會」幾近破局下，國共雙方原先預擬的論壇活動期程與內容都受到影響，是否續辦確實在重新思考。

黨務人士表示，陸方希望今年能夠順利舉辦國共論壇，國民黨內也有聲音認為論壇停辦許久，盼今年不要再受蔡政府執政影響，但考慮總統大選將至，若續辦論壇可預期會遭蔡政府無所不用其極抹紅、恐嚇，讓論壇失焦，國民黨黨務系統有比較多顧慮。

黨務人士說，國共兩黨原規劃在6月18日至21日在北京舉辦國共論壇，分政治、經濟、社會、文化、青年（含教育）5組，如今出現變局後，國共兩黨已著手展開新的溝通協調，預計本週就會正式對外共同宣布結論。

國共兩黨自2006年4月起舉辦國共論壇，除當年連辦兩場外，自隔年起每年也至少舉辦一次論壇，直到2014年因國民黨地方九合一選舉重大挫敗，原規劃的國共論壇展延至2015年中併辦，2016年前主席洪秀柱時代也仍維持傳統，登陸舉辦「洪習會」。

但2017年8月吳敦義就任黨主席後，雖分別於2017年12月、2018年4月兩度傳出要續辦國共論壇，還將論壇更名為「兩岸論壇」，但最後均未成行。今年2月吳接受專訪時說，選舉期間是否舉辦論壇要慎重，避免給對手扣帽子機會。