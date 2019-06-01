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退將：蔡總統對國軍有貢獻 但只能同甘不能共苦

2019-06-01 22:08聯合報 記者程嘉文╱即時報導

退伍將領指出，蔡政府在官兵裝備待遇方面，確實有所貢獻，但整體來看「只能同甘不能共...
退伍將領指出，蔡政府在官兵裝備待遇方面，確實有所貢獻，但整體來看「只能同甘不能共苦」。圖為總統蔡英文今天到彰化縣北斗奠安宮參訪。 記者何烱榮／攝影
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蔡英文總統上任以來，出席軍方的活動，比扁、馬兩位前總統更多，總統也常強調，自己對國防的重視。對此有退伍將領指出，平心而論，蔡政府在官兵裝備待遇方面，確實有所貢獻，但整體來看，「只能同甘不能共苦」，樂於參與軍方的光環，軍方發生負面消息時卻置身事外。

四年前少將退伍，現任國民黨黃國園黨部（桃園地區退伍軍人）主委的于北辰表示，蔡總統在國防方面，的確有一些作為值得肯定。最明顯的就是推動官兵的個人裝備更新，例如新式頭盔、戰術背心、戰鬥靴等。這些裝備不像尖端武器般亮眼，但的確是國軍過去來較忽視的部分，如今大幅度更新，的確讓人有感。另外，總統積極往部隊跑，用心值得肯定，不過站在基層立場，是否真的歡迎長官前來「勞」軍？恐怕是另一個問題。

于北辰也說，軍人對三軍統帥的期待，其實就是兩大點：一是「為何而戰」，讓官兵知道自己擔任軍人的理由；第二項就是替軍人守住尊嚴。軍隊規模龐大，總會有不名譽的事情發生，引發輿論的批評。身為長官，該作的不是姑息也不是切割，而是要出來承擔，為部屬的錯誤向大眾表達歉意，同時謀求改進。

但他表示，這三年來，從陸戰隊虐狗到近日的軍中性侵醜聞，蔡總統卻顯得「可以同甘不能共苦」，願意與軍人共享榮耀，軍人丟臉時就不願蹚渾水。對於軍審制度廢除後，部隊基層幾乎難以管教等問題，也始終無意面對。

民國102年洪仲丘案後，于北辰奉命接任陸軍542旅長，一般咸認他「把542旅救起...
民國102年洪仲丘案後，于北辰奉命接任陸軍542旅長，一般咸認他「把542旅救起來」。 報系資料照
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退伍軍人醜聞國軍
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