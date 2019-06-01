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「吳子嘉催出挺韓人潮」 藍議員：黨內初選結果形同出爐

虛擬與韓國瑜私訊回應年改 洪孟楷：蔡英文改當小編？

2019-06-01 19:24聯合報 記者周志豪╱即時報導

蔡政府推動軍公教年改引發反彈，高雄市長韓國瑜承諾恢復。蔡英文總統下午在臉書回應，韓可能忘記蔡政府花了多少力氣把已在財政懸崖邊的年金制度拉回，但發文卻附上「虛擬」與韓私訊對話框內容。國民黨發言人洪孟楷揶揄，蔡是在當雜誌小編？

洪孟楷批評，蔡總統為了初選搶當網紅，現在更為了黑韓而改當小編，還以與韓私訊對話的設計畫面「黑韓國瑜」，把總統格局整個做low掉，果如韓國瑜所言，蔡當選之初說「謙卑、謙卑、再謙卑」，如今只剩「權力、權力、再權力」。

國民黨發言人洪孟楷。圖／翻攝洪孟楷臉書
國民黨發言人洪孟楷。圖／翻攝洪孟楷臉書
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韓國瑜洪孟楷軍公教
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