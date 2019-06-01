虛擬與韓國瑜私訊回應年改 洪孟楷：蔡英文改當小編？

2019-06-01 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府推動軍公教年改引發反彈，高雄市長韓國瑜承諾恢復。蔡英文總統下午在臉書回應，韓可能忘記蔡政府花了多少力氣把已在財政懸崖邊的年金制度拉回，但發文卻附上「虛擬」與韓私訊對話框內容。國民黨發言人洪孟楷揶揄，蔡是在當雜誌小編？